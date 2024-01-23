Економіка

11:15 23.01.2024

"Газмережі" ліквідували аварію на газопроводі в Харкові, що виникла через наймасштабніше цієї зими влучення окупантів - "Нафтогаз"

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"Газмережі" ліквідували аварію на газопроводі в Харкові, що виникла через наймасштабніше цієї зими влучення окупантів - "Нафтогаз"

Харківська міська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") ліквідувала аварію на харківському газопроводі, що виникла внаслідок влучання російських окупантів, повідомила НАК "Нафтогаз України".

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, уранці військові РФ влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова.

Там зазначили, що протягом цієї зими аналогічних за масштабом влучань у газорозподільну сферу в місті не було.

"Аварійно-диспетчерські бригади "Газмережі" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили", - йдеться в повідомленні,

"Нафтогаз" уточнив, що постачання газу в оселі харків'ян поновлять одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та виконання ремонтних робіт.

 

Теги: #нафтогаз #харків #обстріли

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