Економіка

18:21 22.01.2024

ДП "Ліси України" у 2024 р. мають намір наростити темпи заготівлі деревини

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ДП "Ліси України" у 2024 р. мають намір наростити темпи заготівлі деревини

ДП "Ліси України" виставило на додаткові торги, які відбудуться за принципом голландських аукціонів, понад 1 млн куб. м деревини, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець у фейсбуці.

За його інформацією, цей обсяг деревини, що є рекордним, був накопичений за рахунок нереалізованої протягом четвертого кварталу 2023 року продукції.

"Невизначеність із кордонами плюс святковий період у країнах ЄС зменшили попит на деревину. Багато переробників узяли паузу... Попит поступово відновлюється, проте за деякими сегментами ринку ситуація ще продовжує залишатися складною", - констатував гендиректор підприємства.

Болоховець повідомив, що через блокаду кордонів втрати філій ДП "Ліси України" протягом трьох місяців перевищили 1 млрд грн.

"Якби не вчасно проведена реформа, десятки лісгоспів уже в січні опинилися б на межі банкрутства. Лише завдяки дотаціям із центрального рівня працівники всіх (!) наших філій вчасно отримують зарплати. У всіх філій є обігові кошти для здійснення діяльності, ніхто не зупинився", - наголосив він.

Говорячи про плани ДП "Ліси України" на 2024 рік, Болоховець зазначив, що на тлі несприятливих оцінок перспектив ринку деревини і для переробників, і для продавців сировини підприємство має намір підтримувати ринок. Зменшення заготівель не планується. Навпаки, до обсягу торгів минулого року буде додано понад 1 млн куб. м деревини від закриття державної переробки.

"Ліси України" також продовжать працювати над скороченням витрат, збільшенням ефективності та виключенням корупції.

"Це означає обов’язкову оцінку та обґрунтування будь-яких інвестицій, максимально відкриті та конкурентні закупівлі, ефективне використання техніки та інших ресурсів. Продаж збиткових активів, оптимізація адмінапарату. Зниження собівартості ресурсу завдяки будівництву нових лісових доріг. Остаточно позбавлення такого явища, як підміна сортності деревини, та інших проявів корупції", - констатував гендиректор держпідприємства.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

 

Теги: #болоховець #ліси_україни

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