Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував польській стороні взяти участь у будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне.

"Я запропонував прем'єр-міністру розглянути можливість участі польської сторони в будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у понеділок у Києві.

Прем'єр зазначив, що цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка є частиною панєвропейського коридору Е40.

Шмигаль зазначив, що польський бізнес може долучитися до будівництва на умовах концесії.

Зі свого боку Туск заявив, що пропозиція польським інвесторам долучитися до будівництва автобану на принципах концесії є дуже цікавою.