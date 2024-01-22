Економіка

17:46 22.01.2024

Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників - Шмигаль

1 хв читати
Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників - Шмигаль

 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.

"На сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано і спільна робота дає результат", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у понеділок у Києві.

Прем'єр зазначив, що зі свого боку Україна пообіцяла зробити все, щоб не нашкодити і підтримати польських фермерів і перевізників.

"Ми очікуємо, що і Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників", - додав Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії.

У свою чергу Туск заявив, що припинення блокади на кордоні та впровадження корисних механізмів для польських перевізників, які повертаються з порожніми вантажівками з України, допомогли у вирішенні цього питання.

Він також зазначив, що Польща оцінить запропоновані Україною механізми верифікації та знайде вихід, який підходитиме аграріям обох країн.

Теги: #польща #туск #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:06 22.01.2024
Туск запросив Шмигаля до Польщі для відновлення міжурядових консультацій

Туск запросив Шмигаля до Польщі для відновлення міжурядових консультацій

17:46 22.01.2024
Шмигаль запропонував польській стороні взяти участь у будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне

Шмигаль запропонував польській стороні взяти участь у будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне

17:40 22.01.2024
Зеленський назвав перспективні галузі польсько-української співпраці: логістика, АПК, виробництво зброї, кібербезпека, освіта, культура

Зеленський назвав перспективні галузі польсько-української співпраці: логістика, АПК, виробництво зброї, кібербезпека, освіта, культура

17:34 22.01.2024
Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами

Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами

17:34 22.01.2024
Шмыгаль обсудил с премьером Польши создание еще 4 новых ПП между странами

Шмыгаль обсудил с премьером Польши создание еще 4 новых ПП между странами

17:27 22.01.2024
Шмигаль закликав Польщу допомогти в узгодженні Ukraine Facility, початку переговорів щодо вступу до ЄС і рішеннях щодо членства України в НАТО

Шмигаль закликав Польщу допомогти в узгодженні Ukraine Facility, початку переговорів щодо вступу до ЄС і рішеннях щодо членства України в НАТО

17:18 22.01.2024
Путін нічого цікавого сказати світу не може - Туск

Путін нічого цікавого сказати світу не може - Туск

17:10 22.01.2024
Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

16:35 22.01.2024
Туск: Коли хтось із європейських лідерів не хоче бачити Україну в НАТО, то це послаблює безпеку його власної держави

Туск: Коли хтось із європейських лідерів не хоче бачити Україну в НАТО, то це послаблює безпеку його власної держави

16:11 22.01.2024
Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

"Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків"

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Кабмін затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим громадам, насамперед звільненим і прифронтовим

ОСТАННЄ

ДП "Ліси України" у 2024 р. мають намір наростити темпи заготівлі деревини

Мін'юст має намір через суд стягнути з експрезидента "Мотор Січ" і ексгендиректора "Борисфен-Авіа" майно та корпоративні права

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 37,8 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

"Укрнафта" у 2024 р. планує розпочати спорудження 30 нових свердловин

Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

Україна готова до детальної дискусії з країнами ЄС про торговельні потоки, очікує продовження лібералізації торгівлі ще на рік - торговий представник

"Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків"

Італія підписала з "Метінвестом" меморандум про взаєморозуміння щодо створення інтегрованого промислового проєкту в муніципалітеті Пьомбіно

Енергосистему в неділю забезпечено резервами, графіки відключень не застосовують - Міненерго

Росія вийшла на лідируючі позиції з постачання нафти до Китаю у 2023 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА