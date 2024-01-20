Економіка

13:49 20.01.2024

У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, найімовірніше, через витік газу - Міненерго

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У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, найімовірніше, через витік газу - Міненерго

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку. За попередньою версією, через накопичення газоповітряної суміші, постраждала одна людина, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі, через це відключено від газопостачання споживачів, мешканця квартири доправлено до лікарні з опіками.

Щодо загальної ситуації в енергосистемі Міненерго повідомляє про відсутність у суботу дефіциту електроенергії та графіків відключень споживачів.

Воно вказує, що в резерві є три теплові блоки, які можуть бути задіяні в разі потреби.

За його інформацією, після тривалого ремонту до роботи повернуто блок ТЕС 160 МВт, в аварійний ремонт виведено одну одиницю генерувального обладнання на ТЕС.

Водночас там нагадали, що зменшення навантаження на енергосистему дуже важливе, особливо в пікові години споживання, які у вихідні визначаються з 10:00 до 12:00 і з 18:00 до 20:00.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 5454 МВ-год, який на 20% нижчий за обсяг у п'ятницю. Експорту немає протягом двох тижнів.

Міністерство також зазначило, що за минулу добу енергетики повернули світло для понад 24,6 тис. споживачів, але через погіршення погодних умов знеструмлено, зокрема, 6 населених пунктів (2,2 тис. споживачів) у Закарпатській області.

Теги: #газ #вибух #міненерго

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