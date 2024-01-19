"Укренерго" через потепління і завершення робочого тижня не прогнозує дефіциту в енергосистемі на п'ятницю

На п'ятницю диспетчерський центр НЕК "Укренерго" прогнозує зниження споживання по всій країні, яке станом на 10:30 на 2,5% нижче за аналогічний показник четверга.

У зв'язку з цим, як зазначає компанія в телеграм-каналі, дефіциту протягом дня не передбачається.

Основною причиною зниження споживання там називають потепління та завершення робочого тижня.

Водночас "Укренерго" наголошує, що, незважаючи на незначне зниження споживання, і відповідно, полегшення для роботи енергосистеми, економія та е/е допомагає забезпечувати стабільне енергозабезпечення.

Тому заклик споживати електроенергію раціонально, особливо з 9:00 до 19:00, залишається актуальним.

НЕК вказує, що впродовж доби в роботу після аварійного ремонту повернувся один блок ТЕС, але два енергоблоки ТЕС були виведені для ремонтних робіт. Крім того, знизили свій виробіток гідроелектростанції, оскільки їхні ресурси потребують поповнення, і сонячні електростанції, ефективність яких зменшує хмарність.

Водночас у 2,7 раза збільшився імпорт електроенергії, що здійснюється з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 6836 МВт-год. "Укренерго" зазначає, що максимальна потужність у години вечірнього максимуму доходить до 894 МВт (технічна можливість імпорту з Європи в Україну і Молдову становить 1700 МВт). Значному збільшенню імпорту в Україну сприяє ринкова кон'юнкутра - ціни на електроенергію в Європі нижчі, ніж в Україні. Експорту після його здійснення в перші дні січня знову немає.

НЕК уточнила, що на ранок через негоду залишаються знеструмленими 55 населених пунктів, переважна більшість із яких у Кіровоградській області, деякі - понад добу.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Міненерго, через негоду в Україні без світла 51 населений пункт, 35 з яких у Сумській області.

За даними "Укренерго", з інших технічних причин і через бойові дії знеструмлено 387 населених пунктів. У східних областях - штормове попередження із погіршенням погодних умов: очікуються сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу може призвести до обмерзання та пошкодження ліній електропередачі, попередила НЕК.