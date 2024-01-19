Економіка

12:46 19.01.2024

"Укренерго" через потепління і завершення робочого тижня не прогнозує дефіциту в енергосистемі на п'ятницю

2 хв читати
"Укренерго" через потепління і завершення робочого тижня не прогнозує дефіциту в енергосистемі на п'ятницю

На п'ятницю диспетчерський центр НЕК "Укренерго" прогнозує зниження споживання по всій країні, яке станом на 10:30 на 2,5% нижче за аналогічний показник четверга.

У зв'язку з цим, як зазначає компанія в телеграм-каналі, дефіциту протягом дня не передбачається.

Основною причиною зниження споживання там називають потепління та завершення робочого тижня.

Водночас "Укренерго" наголошує, що, незважаючи на незначне зниження споживання, і відповідно, полегшення для роботи енергосистеми, економія та е/е допомагає забезпечувати стабільне енергозабезпечення.

Тому заклик споживати електроенергію раціонально, особливо з 9:00 до 19:00, залишається актуальним.

НЕК вказує, що впродовж доби в роботу після аварійного ремонту повернувся один блок ТЕС, але два енергоблоки ТЕС були виведені для ремонтних робіт. Крім того, знизили свій виробіток гідроелектростанції, оскільки їхні ресурси потребують поповнення, і сонячні електростанції, ефективність яких зменшує хмарність.

Водночас у 2,7 раза збільшився імпорт електроенергії, що здійснюється з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 6836 МВт-год. "Укренерго" зазначає, що максимальна потужність у години вечірнього максимуму доходить до 894 МВт (технічна можливість імпорту з Європи в Україну і Молдову становить 1700 МВт). Значному збільшенню імпорту в Україну сприяє ринкова кон'юнкутра - ціни на електроенергію в Європі нижчі, ніж в Україні. Експорту після його здійснення в перші дні січня знову немає.

НЕК уточнила, що на ранок через негоду залишаються знеструмленими 55 населених пунктів, переважна більшість із яких у Кіровоградській області, деякі - понад добу.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Міненерго, через негоду в Україні без світла 51 населений пункт, 35 з яких у Сумській області.

За даними "Укренерго", з інших технічних причин і через бойові дії знеструмлено 387 населених пунктів. У східних областях - штормове попередження із погіршенням погодних умов: очікуються сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу може призвести до обмерзання та пошкодження ліній електропередачі, попередила НЕК.

 

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 19.01.2024
Через негоду в Україні без світла 51 населений пункт - Міненерго

Через негоду в Україні без світла 51 населений пункт - Міненерго

18:43 17.01.2024
"Укренерго" в середу фіксує найвищий від початку тижня рівень споживання е/е і знову закликає бізнес і населення економити

"Укренерго" в середу фіксує найвищий від початку тижня рівень споживання е/е і знову закликає бізнес і населення економити

16:28 17.01.2024
Обленерго та постачальники не планують масових відключень е/е після відміни мораторію

Обленерго та постачальники не планують масових відключень е/е після відміни мораторію

14:17 16.01.2024
Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від РФ

Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від РФ

13:12 16.01.2024
Борги держшахт за е/е досягли 14 млрд грн - перший заступник голови енергокомітету Ради

Борги держшахт за е/е досягли 14 млрд грн - перший заступник голови енергокомітету Ради

12:27 16.01.2024
ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

11:44 16.01.2024
РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

18:21 15.01.2024
"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

13:09 14.01.2024
Через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів в Україні, три людини загинули через отруєння газом - Міненерго

Через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів в Україні, три людини загинули через отруєння газом - Міненерго

20:54 11.01.2024
YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

АМКУ оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на 1,7 млрд грн

Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

Україна планує запустити Фонд розвитку до середини 2024 року - заступник глави ОП Шурма

"Нафтогаз" продовжить реалізацію своїх ВДЕ-проєктів за підтримки ЄБРР - голова групи

"Укренерго" в середу фіксує найвищий від початку тижня рівень споживання е/е і знову закликає бізнес і населення економити

ОСТАННЄ

Аграрні міністри України, Німеччини та Болгарії обговорили підтримку українського агросектору

"Метінвест" розпочав виробництво і постачання ЗСУ сталевих штабів-бункерів, що рятують від обстрілів

Польща збереже ембарго на українське зерно до впровадження ЄК дієвих механізмів захисту польського ринку - Мінсільгосп Польщі

"Укрнафта" збільшила запаси на 330 тис. тонн нафти та 618 млн куб. м газу за рахунок розширення меж двох ліцензій

АМКУ оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на 1,7 млрд грн

Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

Польща представить ЄС свої зміни до угоди про "транспортний безвіз" найближчим часом

Україна планує запустити Фонд розвитку до середини 2024 року - заступник глави ОП Шурма

Україна активно працює над відновленням авіасполучення з Києва та Львова - Шурма

"Нафтогаз" продовжить реалізацію своїх ВДЕ-проєктів за підтримки ЄБРР - голова групи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА