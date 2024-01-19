Польща збереже ембарго на українське зерно до впровадження ЄК дієвих механізмів захисту польського ринку - Мінсільгосп Польщі

Польща збереже ембарго на імпорт українського зерна доти, доки Європейська Комісія не розробить дієві механізми захисту польського ринку, повідомив заступник глави Міністерства сільського господарства і розвитку села Стефан Краєвський, пише polskieradio24.pl.

Краєвський розповів, що брав участь у роботі місії міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та зустрічався із заступником міністра сільського господарства України Маркіяном Дмитрасевичем.

"З'явилося таке рішення, як ліцензування транспорту і транзиту. Якби продукт ішов до Польщі, українська сторона мала б повідомити про це польським службам, і вони вирішували б, що і в якій кількості, на яку суму і кому він має йти", - зазначив Краєвський.

Відповідаючи на запитання щодо можливості чинним урядом публікувати структуровані списки компаній-імпортерів зерна з України, як це робив попередній уряд у листопаді, й зазначати кількість імпортованого зерна окремими компаніями, він відповів, що ідею буде реалізовано.

"Звісно, все має бути зроблено відповідно до закону. Ми над цим працюємо і сподіваюся, що найближчим часом зможемо надати такий список", - зазначив він.

Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі в соцмережі X (Twitter) у четвер відреагувало на появу в польських ЗМІ неперевіреної інформації про надходження українського зерна на польський ринок.

"Міністерство сільського господарства та розвитку села повідомляє, що заборона на імпорт зерна з України продовжує діяти. Вона збережеться доти, доки в рамках ЄС не будуть розроблені відповідні механізми, які забезпечать захист нашого ринку", - йдеться в заяві.

Мінсільгосп Польщі закликав усіх, хто володіє інформацією про імпорт зерна з України, повідомити про це правоохоронним органам.