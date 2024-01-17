Економіка

18:43 17.01.2024

"Укренерго" в середу фіксує найвищий від початку тижня рівень споживання е/е і знову закликає бізнес і населення економити

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"Укренерго" в середу фіксує найвищий від початку тижня рівень споживання е/е і знову закликає бізнес і населення економити

Споживання електроенергії на вечір середи зростає і, за прогнозом, його вечірній максимум ризикує бути більшим за ранковий, повідомила НЕК "Укренерго".

Як вона зазначає в телеграм-каналі, за цей тиждень сьогоднішній рівень споживання - найвищий і на 17:00 на 4% більший за аналогічну позначку у вівторок, 16 січня.

Основна причина зростання споживання - значне похолодання, оскільки за останню добу середня температура повітря знизилася з -1°C до -6°C, до якого додалися ремонти на ТЕС і неможливість ГЕС працювати безперервно. Хоча, як зазначає оператор системи передачі, ситуацію вдень дещо покращила ясна погода, що сприяє роботі сонячних електростанцій.

Для покриття зростаючого споживання сьогодні ввечері необхідно задіяти додаткову потужність, еквівалентну щонайменше роботі трьох теплових електростанцій.

Тому економне споживання е/е вкрай важливе, зокрема бізнесом і промисловістю, яких "Укренерго" закликає у вечірні години з 18:00 до 20:00 зменшувати освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд, вимикати світло в порожніх приміщеннях, а також переглянути виробничі процеси з урахуванням економного споживання електрики.

Як повідомлялося, вранці в середу диспетчерський центр "Укренерго" попередив про дефіцит в енергосистемі на рівні 5% у період з 8:00 до 20:00.

У НЕК неодноразово наголошували, що дефіцит, який може виникнути в енергосистемі через неможливість генерації забезпечити споживання, можна покрити імпортом (який нестабільний і заходить тільки тоді, коли ціна електрики в Європі менша за українську, зокрема й вночі), аварійною допомогою (надається на короткий період і тільки за наявності ресурсів у сусідніх країнах), а також вимкненням споживачів як крайнім заходом, до якого вдаються за відсутності будь-яких інших можливостей.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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