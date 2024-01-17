Кабмін запровадив обмеження площі знищеного житла, для якого виплачується компенсація

Кабінет Міністрів згідно з постановою №39 від 16 січня ввів зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.

Запроваджується, зокрема, обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме - не більш як 150 кв. м для квартири і не більш як 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна фіксується площа об'єкта зруйнованого майна, що перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації. "Надалі площу, за якою не було нараховано компенсацію, буде використано в разі подання заяви на компенсацію коштом репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами", - ідеться в тексті постанови.

За даними Мінвідновлення, станом на 17 січня 2024 року вже 95 українських сімей оформили угоди з купівлі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване через війну житло. У роботі комісій при органах місцевого самоврядування - понад 8 тис. заявок на компенсацію.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єеВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії". Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом по Україні становить 2 млн грн.

На надання компенсацій за програмою "єВідновлення" у травні 2023 року було виділено 4 млрд 433 млн 350,0 тис. грн, у листопаді - ще 1,5 млрд - на компенсацію пошкодженого та 2,5 млрд грн - знищеного майна.