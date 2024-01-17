"Метінвест" у 2023 р. сплатив 14,6 млрд грн податків до бюджету України

Гірничо-металургійна група "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2023 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Згідно з пресрелізом компанії в середу, в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну "Метінвест" залишається опорою економіки країни.

При цьому уточнено, що серед найбільших за обсягом відрахувань - єдиний соціальний внесок, що становив 3,3 млрд грн, податок на прибуток - 3,2 млрд грн і податок на доходи фізичних осіб - понад 3 млрд грн.

Водночас українські підприємства "Метінвесту" минулого року збільшили плату за землю майже на 10% порівняно з 2022 роком - до 1,2 млрд грн. Також зросли виплати екологічного податку - до 608 млн грн.

Крім того, вагомим джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2023 році стала плата за користування надрами в розмірі 2,2 млрд грн.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що компанія пережила ще один надважкий рік війни. Незважаючи на серйозні виклики для країни загалом і українського бізнесу зокрема, їй вдалося вистояти і перебудувати роботу в нових умовах.

"Незважаючи на проблеми із завантаженням активів і морську блокаду агресором, незважаючи на втрату контролю над активами в Маріуполі, зупинку АКХЗ і значне зниження кількості персоналу через війну, "Метінвест", як і раніше, залишається одним з найбільших платників податків в Україні. А відмова від належних компанії за законодавством податкових пільг надала змогу спрямувати додаткові кошти на ті напрямки, де це необхідно найбільше. Ми продовжуємо підтримувати українців і армію на шляху до перемоги і закликаємо кожен бізнес приєднатися і через податки, донати, допомогу ЗСУ та мирним жителям підтримувати Україну під час випробувань, які ми всі переживаємо зараз", - наголосив топменеджер.