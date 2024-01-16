Економіка

13:43 16.01.2024

Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі

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Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі й запросив представників бізнесу інвестувати та брати участь у відновленні України.

"Узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Розповів про економічне зростання України, яке у 2023 році перевищило 5%, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на 2024 рік. Запросив інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні. Це дуже важливо – бути тут, підсилювати інвестиції в Україну та підтримувати нашу економіку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Глава української держави також повідомив, що він провів зустріч із керівництвом компанії JP Morgan і найбільшими міжнародними інвесторами.

"Для нас важливе залучення приватного капіталу до відбудови України. Сподіваємося, що JP Morgan допоможе залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів та корпорацій", - наголосив він.

 

Теги: #давос #бізнес #зеленський

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