Президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі й запросив представників бізнесу інвестувати та брати участь у відновленні України.

"Узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Розповів про економічне зростання України, яке у 2023 році перевищило 5%, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на 2024 рік. Запросив інвестувати в Україну та брати участь у її відновленні. Це дуже важливо – бути тут, підсилювати інвестиції в Україну та підтримувати нашу економіку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Глава української держави також повідомив, що він провів зустріч із керівництвом компанії JP Morgan і найбільшими міжнародними інвесторами.

"Для нас важливе залучення приватного капіталу до відбудови України. Сподіваємося, що JP Morgan допоможе залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів та корпорацій", - наголосив він.