П'ятеро людей загинули через неправильне використання газу в побуті - Міненерго

Через пов'язані з неправильним використанням газу в побуті випадки загинули троє людей у м. Новгород-Сіверському Чернігівської області та двоє в Миколаєві, повідомило Міністерство енергетики.

Крім того, згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, у Тернопільській області від вибуху газоповітряної суміші в приватному будинку постраждала літня жінка, через витік газу відключено газопостачання 56 абонентам у Харкові.

Щодо електроенергії, 35 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду: досі без світла 30 населених пунктів у Кіровоградській області, про які повідомлялося в понеділок, і 5 - у Миколаївській області.

"Енергетики продовжують роботу над усуненням пошкоджень на лініях електропередачі та відновленням електропостачання після негоди", - зазначило міністерство.

Як повідомлялося в понеділок із посиланням на Міненерго, причиною досить тривалих відключень споживачів від е/е є обмерзання проводів повітряних ліній електропередачі діаметром 60-89 мм. При цьому воно звернуло увагу на те, що таких розмірів не фіксували за період спостережень із 1945 року.