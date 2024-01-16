Економіка

10:04 16.01.2024

Понад третина CEO світових компаній оптимістично оцінюють перспективи світової економіки - опитування PwC

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Керівники світових компаній стали більш упевненими у стані світової економіки за останній рік, свідчать результати опитування PwC, опублікованого на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Понад третина (38%) CEO оптимістично оцінюють перспективи глобального економічного зростання протягом наступних 12 місяців, тоді як рік тому їхня частка становила лише 18%. Це зумовлено, зокрема, зниженням побоювань щодо високої інфляції.

При цьому зниження світового ВВП очікують 45% порівняно з 73% рік тому. Збереження ситуації незмінною прогнозують 16% проти 8%.

Керівники компаній дещо менш упевнені, ніж торік, у перспективах зростання виручки своїх компаній як протягом найближчого року, так і упродовж наступних трьох років, наголошується в повідомленні.

Приблизно половина бізнес-лідерів не вірять, що їхні компанії будуть життєздатними через десятиліття внаслідок прискорення розвитку технологій штучного інтелекту та посилення проблем клімату. Занепокоєні довгостроковою життєздатністю свого бізнесу, якщо вони продовжать іти нинішнім шляхом, 45% опитаних порівняно з 39% у 2023 році. При цьому керівники невеликих компаній частіше, ніж їхні колеги з більших підприємств, відчувають загрозу життєздатності своїх компаній.

Близько 70% CEO очікують, що генеративний штучний інтелект змінить спосіб створення вартості їхніх компаній у найближчі три роки. Але загалом вважається, що ШІ справляє позитивний вплив на бізнес: майже 60% респондентів вважають, що він покращить якість їхньої продукції або послуг.

В опитуванні PwC взяли участь понад 4,7 тис. керівників компаній зі 105 країн.

Теги: #давос #економіка #pwc

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