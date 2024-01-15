Група "Нафтогаз" сплатила 90,2 млрд грн податків у 2023 р.

Підприємства групи "Нафтогаз" сплатили 90,2 млрд грн податків у 2023 році.

"За минулий рік наша група компаній перерахувала: 83,4 млрд грн - до державного бюджету, 6,8 млрд грн - до місцевих бюджетів", - повідомив "Нафтогаз" у телеграм-каналі в понеділок.

Водночас уточнюється, що, зокрема, у грудні 2023 року підприємства групи перерахували до державного бюджету 6 млрд грн, до місцевих бюджетів - 0,5 млрд грн.

"Енергетична безпека нашої країни - одне з ключових завдань групи "Нафтогаз". Проте не менш важливим є і сприяння економічному розвитку України. Ми продовжуємо залишатися одним із найбільших платників податків для держави", - зазначив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, слова якого наведено на сайті компанії.

Наразі ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжує постачати газ 12,3 млн споживачів. Укладено 1242 договори із 449 підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) і 793 ОСББ.

Крім того зазначено, що сім ТЕЦ в управлінні групи далі забезпечують теплом тисячі українців у Кам'янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.

"Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону", - зазначили в "Нафтогазі".