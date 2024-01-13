Економіка

14:26 13.01.2024

"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

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"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

АТ "Енергоатом" у 2023 році спрямувало на компенсацію тарифів на електроенергію для населення (ПСО) 127,99 млрд грн, повідомила компанія.

Як наголошується в її повідомленні в телеграм-каналі, у такий спосіб "Енергоатом" повністю розрахувався з ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок"), через яке здійснюється компенсація тарифів, за 2023 рік і погасив частину заборгованості за ПСО, яка виникла у 2022 році, - 4 млрд грн із 21 млрд грн усього обсягу боргів за минулі періоди.

Водночас "Енергоатом" зазначив, що прогнозовані витрати на ПСО у 2023 році були на 7 млрд меншими.

Як прокоментував в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, заробити додаткові кошти вдалося завдяки прискоренню темпів ремонтної кампанії.

"Ми провели ремонтну кампанію на кожному з дев'яти енергоблоків, завершили її раніше запланованих термінів і без зниження якості робіт. Темпи цієї кампанії дозволили заробити 4 млрд грн, які, зокрема, були спрямовані на виконання ПСО. Наразі всі енергоблоки перевантажені свіжим ядерним паливом і вже майже пів зими забезпечують теплом і світлом мільйони українців", - зазначив він.

У компанії уточнили, що "Енергоатом" покриває приблизно 85% обсягів фінансового навантаження (решту компенсує "Укргідроенерго" - ЕР), необхідного для компенсації тарифів для побутових споживачів, дію яких на рівні 2,64 грн/кВт-год уряд продовжив до 30 квітня 2024 року.

Як повідомлялося, "Енергоатом" 2023 року сплатив до державного бюджету понад 21 млрд грн податкових та інших платежів, що на 1 млрд грн більше, ніж було спрямовано компанією 2021 року, коли вона експлуатувала всі 15 енергоблоків АЕС. Окупована з 4 березня 2022 року російськими військами Запорізька АЕС із 6 енергоблоками по 1000 МВт, з вересня 2022 року не виробляє е/е.

За перше півріччя 2023 року компанія отримала 68 млрд грн доходів і сплатила майже 11 млрд грн податків до державного бюджету України.

Теги: #тарифи #компенсація #енергоатом

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