Економіка

19:15 11.01.2024

"Енергоатом" зареєстровано як акціонерне товариство

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"Енергоатом" зареєстровано як акціонерне товариство

Відбулася державна реєстрація акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", повідомив в.о. члена правління компанії Хартмут Якоб.

Як написав він у своєму фейсбуці, це відбулося в четвер, як і реєстрація статуту компанії, затвердженого урядовою постановою про утворення АТ від 29 грудня 2023 року.

"Переходимо до абсолютно нового етапу в розвитку атомної енергетики України – впровадження в "Енергоатомі" міжнародних стандартів корпоративного управління (...). Можу з гордістю відзначити, що робоча група з питань корпоратизації "Енергоатома", яку я мав честь очолити восени 2022 року, зробила важливий внесок у досягнення спільної мети", - зазначив він.

Як повідомлялося, держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі 29 грудня 2023 року.

План перетворення "Енергоатома" на АТ затверджено урядовим розпорядженням №571-р від 27 червня 2023 року. Процес має завершитися до березня 2024 року.

9 січня президент держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін призначений в.о. голови правління новоствореного АТ "НАЕК "Енергоатом".

В.о. членів правління компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

 

Теги: #енергоатом #ат

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