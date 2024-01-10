В енергосистемі зафіксовано новий рекорд споживання, населення і бізнес мають економити - "Укренерго"

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" фіксує в середу новий рекорд споживання електроенергії та закликає як населення, так і бізнес до вкрай раціонального використання електрики.

"Сьогодні новий рекорд споживання, особливо в ранкові години. Наш диспетчерський центр протягом усього дня докладає зусиль, щоб збалансувати роботу енергосистеми", - написала компанія у своєму телеграм-каналі.

Там укотре закликали і побутових споживачів, і бізнес ощадливо споживати електроенергію, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних погодних умовах без навантажень.

Як повідомлялося вранці середи, "Укренерго" прогнозувало протягом дня дефіцит приблизно у 3% обсягу споживання. Останній рекорд було зафіксовано 9 січня на тлі похолодання й одночасного збільшення споживання в регіонах, яким повертають світло після відключень у зв'язку з негодою.