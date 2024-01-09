НКРЕКП розпочала дослідження причин суттєвого коливання цін на спотовому ринку е/е на початку січня через дії його окремих учасників

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала попереднє дослідження щодо суттєвого коливання цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на початку січня поточного року.

"Регулятор розпочав аналіз і дослідження інформації та матеріалів, пов'язаних із нетиповою поведінкою окремих учасників ринку РДН та ВДР, що призвело до суттєвого коливання цін на цих сегментах ринку електричної енергії на початку січня 2024 року", - повідомила Нацкомісія на своєму сайті у вівторок.

З метою виявлення та встановлення всіх обставин ситуації, що склалася на РДН та ВДР, НКРЕКП звернулася із запитами щодо надання інформації, документів та пояснень до НЕК "Укренерго", АТ "Оператор ринку", а також до низки учасників РДН/ВДР.

Крім того, регулятор направив "Оператору ринку" клопотання щодо проведення ним моделювання за допомогою програмного забезпечення ОР (XMtrade) результатів торгів на РДН, що могли б скластися за відсутності нетипових дій окремих учасників РДН/ВДР.

"Після завершення попереднього дослідження регулятором буде вжито відповідних заходів, зокрема регуляторного впливу", - поінформували в комісії.

Водночас у НКРЕКП зазначили, що в період до набрання чинності нормативно-правовим актом, який на виконання вимог REMIT визначатиме порядок невідкладного передавання регулятору даних про господарсько-торговельні операції учасників оптового енергетичного ринку, під час попереднього дослідження знадобиться додатковий час для надіслання регулятором запитів та отримання відповідей на них згідно з визначеними законодавством строками.

"Після впровадження всіх передбачених REMIT порядків і механізмів регулятор зможе миттєво реагувати на ринкові події, зокрема проводити попередні дослідження та розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку", - наголосили в НКРЕКП.

Як повідомлялося, середній індекс ціни електроенергії періоду BASE на РДН України в грудні 2023 р. становив 3 654,13 грн/МВт-год.

Водночас на 1 січня 2024 р. значення BASE за підсумками добових торгів на РДН становило 280,27 грн/МВт-год, 2 січня - 1676,46 грн/МВт-год і 3 січня - 2225,49 грн/МВт-год, після чого поступово знизилося до 6 січня до 1361,29 грн/МВт-год і знову збільшилося до 4060,70 грн/МВт-год на 8 січня.

Водночас одним із чинників зниження ціни могли послужити вихідні та святкові дні.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 червня 2023 р. ухвалила закон №5322 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", що передбачає імплементацію регламенту REMIT.

REMIT - Регламент (ЄС) 1227/2011 про цілісність і прозорість на оптовому енергетичному ринку (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Його мета - виявлення та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (торгівля на основі інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку).