Споживання е/е продовжує стрімко зростати, "Укренерго" наполягає на економії ресурсу протягом усього дня

Споживання е/е продовжує зростати через значне похолодання на всій території країни: станом на 9:00 його рівень на 5,8% перевищує вчорашній показник, що вже був досить високим, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі у вівторок, учора, 8 січня, добовий максимум споживання був увечері та на 9,5% вищий за відповідний показник у попередній робочий день 5 січня.

"Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів. Але значне зростання споживання через посилення морозів створює суттєве додаткове навантаження на електростанції, які й так працюють на максимальній потужності, але мають додатково дуже швидко та суттєво збільшувати вироблення електроенергії, що може призвести до технологічних порушень", - попереджає НЕК.

У компанії також звернули увагу на те, що в регіонах, де відновлюється електропостачання після відсутності у зв'язку з негодою, фіксується швидке одномоментне зростання споживання.

Як пояснює "Укренерго", це не лише створює значне додаткове навантаження на електростанції, а й перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії.

Тому компанія закликає споживачів після відновлення електропостачання не вмикати всі потужні прилади одночасно. Те саме стосується і всіх інших споживачів, яких системний оператор укотре просить найближчими днями через холод особливо уважно поставитися до використання енергоємних електроприладів протягом усього дня з 9:00 до 19:00.

За даними Міністерства енергетики в його телеграм-каналі, в аварійний короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС, натомість після ремонту до роботи підключено три одиниці генеруючого обладнання.

Водночас, згідно з даними НЕК, імпорт електроенергії, здійснюваний удень зі Словаччини та Румунії, знизився порівняно з понеділком майже на третину - до 1950 МВт-год. Експорту, як і кілька днів тому, сьогодні немає. Щодо наслідків обстрілів російських агресорів, Міненерго повідомило про відключення ПЛ 110 кВ у Запорізькій області, але відключення споживачів вдалося уникнути. Водночас через знеструмлення повітряної лінії без світла залишалися понад 800 споживачів у Чернігівській області.

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів сталося загоряння на території двох підприємств, під час огляду виявлено пошкодження газопроводу середнього тиску - підприємствам припинено газопостачання.

"Укренерго", зі свого боку, зазначила, що вчора вдень через негоду відключилася високовольтна ПЛ 330 кВ у південному регіоні - тривають ремонтні роботи.

Сьогодні вранці захистом відключалася високовольтна ПЛ 330 кВ в іншій частині південного регіону. Енергопостачання споживачів було відновлено через 40 хвилин. Причини відключення з'ясовуються.

За даними НЕК, на ранок через бойові дії та інші причини без світла залишаються 485 населених пунктів.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, на ранок вівторка через негоду знеструмлені 1025 населених пунктів, учора було близько 400.

Як зазначав голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі нацмарафону ввечері 8 січня, економія е/е споживачами оцінюється в один-три теплових енергоблоки й істотно допомагає балансувати попит і пропозицію ресурсу. За його словами, енергосистема з похолоданням продемонструвала запас міцності, поки що не доводиться застосовувати обмеження, але резерв не такий великий, як хотілося б, тож економія важлива, щоб і надалі не було відключень через дефіцит.