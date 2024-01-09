Кабмін скасував заборону на припинення ЖКГ послуг та нарахування пені

Уряд України скасував запроваджену на початку повномасштабної агресії заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої несплати або неповної оплати, а також заборону на нарахування та стягнення штрафів та пені, інфляційних послуг на заплату за заборгованість.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №1405 від 29 грудня 2023 року, оприлюдненої на сайті уряду, такий мораторій зберігається лише для територій, де ведуться бойові дії згідно з переліком Мінреінтеграції.

Крім того, до правил надання житлово-комунальних послуг цією постановою внесено норму про необхідність надати постачальникам комунальних послуг заяву та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі про тимчасову відсутність у житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів. Уточняється, що це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (зокрема, отримані в іноземній державі), відбування покарання, виїзд за кордон.

Встановлено також, що таке підтвердження необхідно оновлювати кожні півроку.

Як повідомлялося, уряд постановою від 5 березня 2022 року запровадив заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їхньої несплати чи неповної оплати, а також заборону на нарахування та стягнення штрафів та пені. Тоді його термін було встановлено до припинення або скасування військового стану в Україні і він застосовувався з першого дня вторгнення РФ – з 24 лютого 2022 року.