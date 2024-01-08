Енергетики відновили електропостачання 18 тис. споживачів у п'яти областях, залишаються знеструмленими через негоду 157 тис. - Міненерго

Станом на 16:00 8 січня енергетики відновили електропостачання майже для 18 тисяч споживачів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій та Запорізькій областях, знеструмлених через негоду; однак через погіршення погодних умов залишаються без світла понад 157 тисяч споживачів.

"На жаль, негода не вщухає. Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж", - повідомило Міністерство енергетики України в понеділок.

За інформацією відомства, енергетики повернули світло майже для 9 тис. абонентів Київської області, знеструмлених через негоду. Також зі світлом абоненти, які були знеструмлені через негоду в Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Запорізькій області повернули світло майже для 7 тис. жителів 31 населеного пункту. Однак у регіоні через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими ще 48 населених пунктів.

"Станом на 16:00 найбільше потерпає Одещина - знеструмлено 279 населених пунктів. Над відновленням електропостачання працюють 18 бригад, задіяно 18 одиниць техніки", - зазначили в Міненерго.

250 населених пунктів без напруги - у Дніпропетровській області, у роботі 70 аварійних бригад, 68 одиниць техніки.

У Миколаївській області відключено 237 населених пунктів, працюють 96 бригад і стільки ж одиниць техніки.

У Кіровоградській області без електропостачання 164 населених пункти, для усунення аварій виведено 44 бригади, 52 одиниці.