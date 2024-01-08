Економіка

17:31 08.01.2024

Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

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Споживання е/е стрімко зростає і загрожує технологічними порушеннями в енергосистемі - Укренерго

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" фіксує дуже стрімке зростання споживання з середини понеділка і закликає до економного споживання електроенергії.

"Уже в обідні години, між 13:00 і 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня, п'ятниці, 5 січня, на 13,4%", - повідомив системний оператор у телеграм-каналі.

Причиною зростання споживання він називає початок робочого тижня і значне похолодання в усіх регіонах України. Крім того, у південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, знеструмлених через негоду.

"Укренерго" пояснила, що таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, і може загрожувати технологічними порушеннями.

Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах, "Укренерго" закликає дотримуватися простих правил раціонального використання електроприладів протягом дня: вимкніть "зайве" світло в приміщеннях, а також кондиціонери й обігрівачі, якщо температура повітря комфортна, не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів, на роботі в обідню перерву - разом чайник і мікрохвильовку, вийміть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили гаджети.

"Пам'ятайте, що кожен із нас може допомогти працювати енергосистемі збалансовано", - наголосила НЕК.

Як повідомлялося, в Одеській області на ранок понеділка через негоду було знеструмлено 225 населених пунктів, у Миколаївській - 62. Пізніше "ДТЕК" повідомив, що йому вдалося повернути світло 22,5 тис. абонентів в Одеській області.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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