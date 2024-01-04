Економіка

16:30 04.01.2024

У Харкові після російських атак 2 січня відновили постачання газу понад 500 споживачам - Міненерго

1 хв читати
У Харкові після російських атак 2 січня відновили постачання газу понад 500 споживачам - Міненерго

Харківська міська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі") станом на 4 січня відновила газопостачання 523 абонентам у Харкові, які були відключені через атаки російських агресорів на місто 2 січня, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в четвер, водночас у місті тимчасово без газопостачання залишаються ще 500 абонентів.

"Газівники продовжують роботу з подання газу після обстеження мереж постраждалих будинків на щільність і герметичність", - зазначило Міненерго.

Там додали, що внаслідок обстрілу 2 січня пошкоджено обладнання оператора газорозподільних мереж у Харкові, а газопостачання було відключено на чотирьох вулицях міста.

Джерело: https://t.me/energyofukraine

Теги: #газ #харків #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 04.01.2024
Ракетний удар по Кропивницькому пошкодив об'єкти "Укренерго" й обленерго, є загиблий і поранені - Міненерго

Ракетний удар по Кропивницькому пошкодив об'єкти "Укренерго" й обленерго, є загиблий і поранені - Міненерго

13:23 04.01.2024
У лікарнях залишаються 16 постраждалих унаслідок обстрілу Харкова 2 січня - ОВА

У лікарнях залишаються 16 постраждалих унаслідок обстрілу Харкова 2 січня - ОВА

12:40 04.01.2024
У лікарні померла одна з постраждалих унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

У лікарні померла одна з постраждалих унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

11:38 04.01.2024
Із ремонту вийшли декілька блоків теплогенерації, є резерви, але економія е/е важлива - Міненерго

Із ремонту вийшли декілька блоків теплогенерації, є резерви, але економія е/е важлива - Міненерго

23:19 03.01.2024
Унаслідок ракетних ударів по Харкову пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру, інформації про постраждалих немає

Унаслідок ракетних ударів по Харкову пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру, інформації про постраждалих немає

19:38 03.01.2024
Міненерго оприлюднило законопроєкт, що передбачає розширення повноважень відомства

Міненерго оприлюднило законопроєкт, що передбачає розширення повноважень відомства

19:07 03.01.2024
Генпрокурор: У Харківській області за час війни загинули понад 2 тисячі мирних жителів, зокрема 79 дітей

Генпрокурор: У Харківській області за час війни загинули понад 2 тисячі мирних жителів, зокрема 79 дітей

11:10 03.01.2024
Дефіцит е/е в Україні відсутній, енергосистема має необхідні резерви - Міненерго

Дефіцит е/е в Україні відсутній, енергосистема має необхідні резерви - Міненерго

23:26 02.01.2024
У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

23:22 02.01.2024
Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти завдають ударів по Харкову

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

Збоїв у роботі магістральної мережі через ранковий удар росіян по Кропивницькому немає - "Укренерго"

Ракетний удар по Кропивницькому пошкодив об'єкти "Укренерго" й обленерго, є загиблий і поранені - Міненерго

МВФ застерігає від передачі PINbank "Укрпошті" і пропонує розглянути альтернативи - джерело

Підвищення тарифів на е/е для населення акумулювало 16-18 млрд грн для відновлення енергетики - глава Міненерго

ОСТАННЄ

Оновлений законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" зареєстровано у Верховній Раді - Федоров

"Метінвест" передав Нацгвардії оборонні 3D-принтери для оперативного випуску запчастин для техніки

Апеляційний суд підтвердив арешт часток у "Київстарі", IDS Ukraine і пов'язаних із ними компаній

"Київтеплоенерго" нагороджено Почесною грамотою Кабміну

Збоїв у роботі магістральної мережі через ранковий удар росіян по Кропивницькому немає - "Укренерго"

Європейського виробника морепродуктів Vici внесено до списку міжнародних спонсорів війни

Недопуск МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС - спроба російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції - голова "Енергоатому"

МВФ застерігає від передачі PINbank "Укрпошті" і пропонує розглянути альтернативи - джерело

IT-Enterprise: 2023-й став роком активного зростання і розвитку - компанія розширила співпрацю в оборонній сфері

Підвищення тарифів на е/е для населення акумулювало 16-18 млрд грн для відновлення енергетики - глава Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА