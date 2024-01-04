У Харкові після російських атак 2 січня відновили постачання газу понад 500 споживачам - Міненерго

Харківська міська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі") станом на 4 січня відновила газопостачання 523 абонентам у Харкові, які були відключені через атаки російських агресорів на місто 2 січня, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в четвер, водночас у місті тимчасово без газопостачання залишаються ще 500 абонентів.

"Газівники продовжують роботу з подання газу після обстеження мереж постраждалих будинків на щільність і герметичність", - зазначило Міненерго.

Там додали, що внаслідок обстрілу 2 січня пошкоджено обладнання оператора газорозподільних мереж у Харкові, а газопостачання було відключено на чотирьох вулицях міста.

Джерело: https://t.me/energyofukraine