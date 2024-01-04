Економіка

15:11 04.01.2024

Збоїв у роботі магістральної мережі через ранковий удар росіян по Кропивницькому немає - "Укренерго"

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Збоїв у роботі магістральної мережі через ранковий удар росіян по Кропивницькому немає - "Укренерго"

Пошкодження об'єкта "Укренерго" від падіння уламків російської ракети в Кіровоградській області не призвели до збоїв у роботі магістральної мережі, проте уламками пошкоджено повітряні лінії "Кіровограобленерго", що призвело до відключення споживачів, повідомила компанія.

Як уточнила НЕК у телеграм-каналі, пошкоджено один із її ремонтно-виробничих об'єктів.

Водночас "Укренерго" зазначило, що загиблий унаслідок російської атаки енергетик - співробітник компанії, ще четверо поранені.

"Компанія надасть усю необхідну допомогу родині загиблого та постраждалим", - наголосили в НЕК.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, унаслідок ракетної атаки російських агресорів по Кропивницькому вранці 4 січня пошкоджено один із об'єктів НЕК "Укренерго", є загиблий і п'ять поранених. Також зазнав пошкоджень і об'єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", поранено двох енергетиків.

"Унаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована", - зазначило міністерство.

 

Теги: #енергетика #укренерго #кіровоградобленерго

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