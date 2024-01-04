Економіка

13:15 04.01.2024

Недопуск МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС - спроба російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції - голова "Енергоатому"

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Недопуск МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС - спроба російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції - голова "Енергоатому"

Факт недопуску експертів моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до реакторних залів окупованої російськими агресорами Запорізької АЕС, де розташовані активні зони реакторів і зберігається відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою приховати справжню ситуацію на станції, вважає президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, наведеними в повідомленні НАЕК у телеграм-каналі в четвер, єдиний легітимний оператор ЗАЕС, найбільшого в Європі атомного об'єкту, - це "Енергоатом", тож лише повернення станції під повний контроль України може гарантувати її ядерну та радіаційну безпеку.

"Єдиний вихід - повна демілітаризація, деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права", - наголосив очільник "Енергоатому".

Як повідомлялося, МАГАТЕ 3 січня заявило про недопуск його експертів для перевірки реакторних залів трьох із шести енергоблоків окупованої росіянами ЗАЕС - блоків 1, 2 і 6.

У заяві агентства наголошують, що його експертів уперше не допустили до реакторної зали енергоблока в "холодній зупинці", де розміщена активна зона реактора і відпрацьоване паливо. Крім того, минулого тижня, як і раніше, було обмежено доступ до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень блоків 3, 4 і 6. Крім того, експерти МАГАТЕ все ще очікують раніше обіцяного на 19 грудня 2023 року, але так і не наданого доступу на дахи реакторів.

Зазначається, що п'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в "холодній зупинці", а четвертий енергоблок перебуває в "гарячій зупинці" для виробництва пари й тепла, зокрема для прилеглого Енергодара.

 

Теги: #магате #енергоатом #заес

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