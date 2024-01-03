Економіка

12:43 03.01.2024

"Укренерго" фіксує різке зростання споживання е/е на тлі похолодання і закликає повернутися до економії ресурсу

2 хв читати
"Укренерго" фіксує різке зростання споживання е/е на тлі похолодання і закликає повернутися до економії ресурсу

НЕК "Укренерго" фіксує стрімке збільшення споживання електроенергії через похолодання та завершення свят і попереджає про необхідність повернення до економії ресурсу та перенесення користування енергоємними приладами на ніч.

Як зазначила НЕК у своєму оновленні в телеграм-каналі, сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня.

При цьому, за її даними, вчора добовий максимум споживання був увечері, а його показник був на 13,8% вищим, ніж попереднього вівторка, 26 грудня.

"Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для його покриття потрібно швидко ввести в роботу щонайменше шість енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень", - описав ситуацію системний оператор.

За його розрахунками, для того щоб допомогти енергосистемі працювати в цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів із вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок і використовувати е/е ощадливо.

"Наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів", - зазначає НЕК.

Крім того, удвічі порівняно з 2 січня зріс імпорт е/е, який здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 1 138 МВт-год.

У профіцитні нічні години відбувається експорт до Румунії та Молдови загальним обсягом 1493 МВт-год, що вдвічі більше за вчорашній показник (нагадаємо, за даними Міненерго, експорт після відсутності з кінця листопада розпочався з поставок у новорічну ніч 210 МВт до Молдови).

"Укренерго" також повідомило, що пропускна здатність її високовольтних мереж достатня для покриття наявного попиту. Зокрема, у київському енерговузлі відновлено роботу обладнання, пошкодженого під час масованої ракетної атаки російських агресорів 2 січня.

Водночас через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 412 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській області.

Через негоду на ранок знеструмлено чотири населені пункти - всі більше доби в Донецькій області.

Через технічні пошкодження знеструмлено споживачів у Чернігівській області.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 січня, за даними Міненерго, у резерві було 2 блоки ТЕС, саме міністерство заявляло, що дефіцит е/е протягом доби не передбачається.

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 03.01.2024
"Укрэнерго" фиксирует резкий рост потребления э/э на фоне похолодания и призывает вернуться к экономии ресурса

"Укрэнерго" фиксирует резкий рост потребления э/э на фоне похолодания и призывает вернуться к экономии ресурса

11:10 03.01.2024
Дефіцит е/е в Україні відсутній, енергосистема має необхідні резерви - Міненерго

Дефіцит е/е в Україні відсутній, енергосистема має необхідні резерви - Міненерго

18:02 02.01.2024
Ракетна атака у вівторок не становила критичної загрози для енергосистеми - голова "Укренерго"

Ракетна атака у вівторок не становила критичної загрози для енергосистеми - голова "Укренерго"

16:12 31.12.2023
Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

13:14 31.12.2023
Останні обстріли російськими агресорами Харківської області залишили без світла одразу 20 населених пунктів - Міненерго

Останні обстріли російськими агресорами Харківської області залишили без світла одразу 20 населених пунктів - Міненерго

12:52 29.12.2023
Енергетики не планують відключень е/е у святкові дні - "Укренерго"

Енергетики не планують відключень е/е у святкові дні - "Укренерго"

11:38 29.12.2023
Енергетики розпочали відновлення пошкодженої ракетним обстрілом РФ високовольтної ПЛ у центральному регіоні - "Укренерго"

Енергетики розпочали відновлення пошкодженої ракетним обстрілом РФ високовольтної ПЛ у центральному регіоні - "Укренерго"

11:35 29.12.2023
Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

11:39 27.12.2023
Обсяг договору про закупівлю обладнання для першої в Україні ядерної установки АР1000 Westinghouse становить майже $440 млн

Обсяг договору про закупівлю обладнання для першої в Україні ядерної установки АР1000 Westinghouse становить майже $440 млн

11:28 27.12.2023
Нічний обстріл РФ залишив без електрики одразу понад 90 тис. споживачів у Херсоні - Міненерго

Нічний обстріл РФ залишив без електрики одразу понад 90 тис. споживачів у Херсоні - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укрэнерго" фиксирует резкий рост потребления э/э на фоне похолодания и призывает вернуться к экономии ресурса

Ракетна атака у вівторок не становила критичної загрози для енергосистеми - голова "Укренерго"

Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розроблення ЄС нових правил - польський міністр

Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

ОСТАННЄ

Євросоюз запровадив санкції проти "АЛРОСА" та її гендиректора

Понад половина українців у 2023 р. їздили за кордон рейсовими автобусами - дослідження

"Епіцентр Агро" розпочав будівництво заводу з виробництва добрив у Вінницькій області

The Banker назвав главу НБУ Пишного найкращим головою центробанку у світі та Європі

Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розроблення ЄС нових правил - польський міністр

Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

"Нафтогаз" у 2023 р. купив 962 млн куб. м газу приватних виробників

НКЦПФР додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику

Згідно зі змінами в "єОселі", пільгові категорії позичальників можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років

Польща вкотре надала аварійну допомогу, викупивши в неділю 600 МВт-год профіцитної е/е - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА