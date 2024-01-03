"Укренерго" фіксує різке зростання споживання е/е на тлі похолодання і закликає повернутися до економії ресурсу

НЕК "Укренерго" фіксує стрімке збільшення споживання електроенергії через похолодання та завершення свят і попереджає про необхідність повернення до економії ресурсу та перенесення користування енергоємними приладами на ніч.

Як зазначила НЕК у своєму оновленні в телеграм-каналі, сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня.

При цьому, за її даними, вчора добовий максимум споживання був увечері, а його показник був на 13,8% вищим, ніж попереднього вівторка, 26 грудня.

"Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для його покриття потрібно швидко ввести в роботу щонайменше шість енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень", - описав ситуацію системний оператор.

За його розрахунками, для того щоб допомогти енергосистемі працювати в цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів із вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок і використовувати е/е ощадливо.

"Наразі електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів", - зазначає НЕК.

Крім того, удвічі порівняно з 2 січня зріс імпорт е/е, який здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 1 138 МВт-год.

У профіцитні нічні години відбувається експорт до Румунії та Молдови загальним обсягом 1493 МВт-год, що вдвічі більше за вчорашній показник (нагадаємо, за даними Міненерго, експорт після відсутності з кінця листопада розпочався з поставок у новорічну ніч 210 МВт до Молдови).

"Укренерго" також повідомило, що пропускна здатність її високовольтних мереж достатня для покриття наявного попиту. Зокрема, у київському енерговузлі відновлено роботу обладнання, пошкодженого під час масованої ракетної атаки російських агресорів 2 січня.

Водночас через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 412 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській області.

Через негоду на ранок знеструмлено чотири населені пункти - всі більше доби в Донецькій області.

Через технічні пошкодження знеструмлено споживачів у Чернігівській області.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 січня, за даними Міненерго, у резерві було 2 блоки ТЕС, саме міністерство заявляло, що дефіцит е/е протягом доби не передбачається.