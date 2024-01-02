Економіка

14:47 02.01.2024

"Нафтогаз" у 2023 р. купив 962 млн куб. м газу приватних виробників

1 хв читати
"Нафтогаз" у 2023 р. купив 962 млн куб. м газу приватних виробників

Група "Нафтогаз" у 2023 році купила на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 962 млн куб. м природного газу приватних виробників, повідомив глава НАК Олексій Чернишов на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, до досягнень групи також варто зарахувати збільшення видобутку газу вперше з 2017 року і запуск найбільшої кількості нових свердловин за останні 20 років.

Крім того, іноземні трейдери за рік розмістили 2,5 млрд куб. м газу в українських підземних сховищах.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №1402 від 27 грудня 2023 року зберіг на 2024 рік нульові квоти на експорт природного газу.

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов раніше зазначав, що група готова викупити 2024 року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс у разі продовження заборони на його експорт.

 

Теги: #нафтогаз #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 30.12.2023
Сьомим членом НР "Нафтогазу" став перший заступник держсекретаря Кабміну Мар'євич

Сьомим членом НР "Нафтогазу" став перший заступник держсекретаря Кабміну Мар'євич

18:21 28.12.2023
"Нафтогаз" прогнозує відрахування до держбюджету 5 млрд грн від діяльності підконтрольних йому облгазів 2024 року

"Нафтогаз" прогнозує відрахування до держбюджету 5 млрд грн від діяльності підконтрольних йому облгазів 2024 року

16:40 20.12.2023
Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

18:17 19.12.2023
Суд у Великій Британії визнав рішення суду в Гаазі щодо компенсації Групі "Нафтогаз" $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму

Суд у Великій Британії визнав рішення суду в Гаазі щодо компенсації Групі "Нафтогаз" $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму

17:43 19.12.2023
"Нафтогаз" завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

"Нафтогаз" завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

10:24 19.12.2023
"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві свердловини сумарним добовим дебітом 200 тис. куб. м

"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві свердловини сумарним добовим дебітом 200 тис. куб. м

13:35 15.12.2023
"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

10:07 14.12.2023
"Нафтогаз" розпочав розробку стратегії декарбонізації

"Нафтогаз" розпочав розробку стратегії декарбонізації

16:37 04.12.2023
"Тернопільгаз" перейшов в управління "Нафтогазу"

"Тернопільгаз" перейшов в управління "Нафтогазу"

13:38 01.12.2023
Три запущені в листопаді свердловини додали до видобутку понад 0,4 млн куб. м газу - глава "Нафтогазу"

Три запущені в листопаді свердловини додали до видобутку понад 0,4 млн куб. м газу - глава "Нафтогазу"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розроблення ЄС нових правил - польський міністр

Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

ОСТАННЄ

Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розроблення ЄС нових правил - польський міністр

Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

НКЦПФР додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику

Згідно зі змінами в "єОселі", пільгові категорії позичальників можуть купити квартири в будинку, не старшому за 10 років

Польща вкотре надала аварійну допомогу, викупивши в неділю 600 МВт-год профіцитної е/е - "Укренерго"

В Україні мінімальна зарплата підвищилася до 7,1 тис. грн із 1 січня 2024 року

Дефіциту е/е немає, у новорічну ніч після тривалої перерви планується її експорт - Міненерго

Топменеджери ГМК обережно сподіваються на зростання виробництва у 2024 році

Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн - Кубраков

Останні обстріли російськими агресорами Харківської області залишили без світла одразу 20 населених пунктів - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА