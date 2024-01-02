"Нафтогаз" у 2023 р. купив 962 млн куб. м газу приватних виробників

Група "Нафтогаз" у 2023 році купила на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 962 млн куб. м природного газу приватних виробників, повідомив глава НАК Олексій Чернишов на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, до досягнень групи також варто зарахувати збільшення видобутку газу вперше з 2017 року і запуск найбільшої кількості нових свердловин за останні 20 років.

Крім того, іноземні трейдери за рік розмістили 2,5 млрд куб. м газу в українських підземних сховищах.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №1402 від 27 грудня 2023 року зберіг на 2024 рік нульові квоти на експорт природного газу.

Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов раніше зазначав, що група готова викупити 2024 року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс у разі продовження заборони на його експорт.