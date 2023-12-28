Україна стала третім за величиною постачальником агропродукції в ЄС

Україна, яка у 2022 році отримала право на безмитні поставки продовольства в ЄС, у поточному році стала одним із найбільших постачальників сільгосппродукції до Євросоюзу, повідомило польське видання farmer.pl із посиланням на звіт Європейської комісії.

"Україна входить до трійки найбільших постачальників сільськогосподарської продукції в ЄС, згідно зі звітом Єврокомісії про міжнародну торгівлю. У період із січня до вересня поточного року Євросоюз збільшив імпорт сільгосппродукції з України на 11% порівняно з 2022 роком", - написало видання.

Вартість українського агроекспорту в ЄС у січні-вересні 2023 року досягла 8,75 млрд євро.

"Імпорт з України показав приріст у період із січня до вересня порівняно з 2022 роком (+891 млн євро, або +11%), здебільшого за рахунок збільшення імпорту зерна", - ідеться у звіті Єврокомісії, який цитує видання.

Найбільший стрибок імпорту було зафіксовано в першому півріччі. Причому вже з червня імпорт упав нижче рівня 2022 року, а у вересні майже повернувся до рівня 2021 року, уточнює Єврокомісія.

За підсумками січня-вересня Україна в списку найбільших постачальників сільгосппродукції до ЄС поступалася тільки Бразилії та Великій Британії.

Водночас Україна посідає 14 місце серед одержувачів сільгосппродукції з Європейського союзу. У січні-вересні Україна імпортувала продукцію з ЄС на 2,5 млрд євро, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, зазначив farmer.pl.