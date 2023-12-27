Нацстратегія доходів передбачає вдосконалення оподаткування нерухомості

Національна стратегія доходів на 2024-2030 рр. передбачає впровадження моделі оподаткування нерухомості на підставі її оціночної вартості.

Згідно з оприлюдненим у середу на сайті Міністерства фінансів текстом Нацстратегії, пропонується впровадити модель оподаткування нерухомого майна на підставі оціночної вартості замість чинної системи, коли суму податку розраховують на підставі площі об'єктів нерухомості та виходячи з мінімального розміру заробітної плати.

Так, Фонд держмайна має у 2024-2025 роках затвердити нормативно-правовий акт, який визначить правові підстави здійснення процедури оцінки майна, що відображає їхню поточну ринкову вартість і яку можна використовувати з метою оподаткування.

Крім того, у 2026-2027 роках має бути проведена оцінка нерухомості, дані про яку містяться в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, а також наповнена інформаційна база про оціночну вартість.

Також протягом 2027-2028 рр. фахівці Мінфіну, Податкової служби, ФДМ і Мін'юсту мають розробити модель оподаткування об'єктів нерухомості, виходячи з їхньої оціночної вартості.

Як повідомлялося, 27 грудня Кабінет Міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.