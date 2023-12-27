Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

10% опитаних у грудні 2023 року українців заявили, що грошей їм бракує навіть на необхідні продукти, 39% - вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей, що приблизно відповідає ситуації в червні 2021 року.

Про це свідчать дані Загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 грудня 2023 року.

"При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної сім'ї після початку повномасштабної агресії зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей бракує навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 р. до 14% у лютому-березні 2023 р.). Однак, у грудні 2023 р. частка таких знизилася до 10% і наразі статистично значуще не відрізняється від показника середини 2021 р.", - ідеться в повідомленні Фонду "Демократичні ініціативи", розміщеному на офіційному сайті в середу.

Як зазначають соціологи, так само статистично значуще не відрізняються в червні 2021 року та грудні 2023 року частки тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів тільки на харчування та на придбання необхідних недорогих речей (відповідно 38% і 39%).

Тих, хто відповів "загалом на життя вистачає, але придбання речей тривалого користування, як-от меблі, холодильник, телевізор, уже спричиняє труднощі" (відповідно 44% і 42%), "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" (відповідно 6% і 7%).

Але якщо в червні 2021 р. 0,9% опитаних дали відповідь "ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", то наразі такої відповіді не дав жоден респондент.

Під час соцдослідження опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування (за віком, статтю, типом поселення).