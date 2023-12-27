Економіка

17:58 27.12.2023

Уряд ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 рр.- глава Мінфіну

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Уряд ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 рр.- глава Мінфіну

Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що є одним зі структурних маяків програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в середу.

"Нацстратегія включає заходи з посилення фіскальної спроможності України, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС та створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання", - написав Марченко у фейсбуці.

За його словами, насамперед слід обмежити втручання податкової та митної системи в діяльність бізнесу.

"Тільки після цього, відновивши довіру підприємців та суспільства до фіскальних органів, ми зможемо змінювати принципи адміністрування та податкової політики", - доповнив міністр.

Марченко повідомив, що Нацстратегію доходів Мінфін розробляв спільно з іншими міністерствами та відомствами, за участю представників бізнесу, а також у консультаціях із міжнародними партнерами, зокрема МВФ, Світового банку, ОЕСР.

"Всі заходи в рамках реалізації Нацстратегії враховують вимоги Європейського Союзу для податкової та митниці", - зазначив він. 

Теги: #доходи #стратегiя

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