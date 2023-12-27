Економіка

17:52 27.12.2023

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року - Шмигаль

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Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року - Шмигаль

Кабінет Міністрів України продовжив дію ПСО на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Що дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Кабмін також ухвалив рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики.

Зокрема, скоригував угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком, що дасть змогу НЕК "Укренерго" отримати понад EUR3 млн для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

 

Теги: #електроенергія #псо

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