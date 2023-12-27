Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

Україна 2023 року залучила $42 млрд зовнішнього фінансування тільки на покриття бюджетних потреб і рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це дало змогу профінансувати всі необхідні видатки, насамперед сил безпеки та оборони...", - сказав він на "Business Breakfeast c Володимиром Федоріним" у середу.

Міністр висловив сподівання, що будуть виконані плани за доходами, хоча зазначив, що у випадку митниці це "менш імовірно".

Марченко зазначив, що Україна виконала свої зобов'язання за програмою розширеного фінансування з МВФ і макрофінансової допомоги ЄС.

Загалом він констатував, що виконання держбюджету 2023 року видалося набагато спокійнішим.

"Зараз менше турбує навіть не 2024 рік, а 2025-й", - відповів глава Мінфіну на запитання про прогноз виконання бюджетних планів наступного року.

Він наголосив, що необхідно залишатися в програмі з МВФ і домогтися відкриття Ukraine Facility від Євросоюзу, що на 50% розв'яже проблему 2025 року, пов'язану з великою невизначеністю, зокрема через вибори в країнах-партнерах.

За словами Марченка, Україна має вживати заходів для зниження залежності від зовнішніх партнерів.

"Ключ - узгодженість дій урядової команди в широкому сенсі цього слова", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.

У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування.