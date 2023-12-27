Економіка

11:53 27.12.2023

Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

2 хв читати
Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

Україна 2023 року залучила $42 млрд зовнішнього фінансування тільки на покриття бюджетних потреб і рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це дало змогу профінансувати всі необхідні видатки, насамперед сил безпеки та оборони...", - сказав він на "Business Breakfeast c Володимиром Федоріним" у середу.

Міністр висловив сподівання, що будуть виконані плани за доходами, хоча зазначив, що у випадку митниці це "менш імовірно".

Марченко зазначив, що Україна виконала свої зобов'язання за програмою розширеного фінансування з МВФ і макрофінансової допомоги ЄС.

Загалом він констатував, що виконання держбюджету 2023 року видалося набагато спокійнішим.

"Зараз менше турбує навіть не 2024 рік, а 2025-й", - відповів глава Мінфіну на запитання про прогноз виконання бюджетних планів наступного року.

Він наголосив, що необхідно залишатися в програмі з МВФ і домогтися відкриття Ukraine Facility від Євросоюзу, що на 50% розв'яже проблему 2025 року, пов'язану з великою невизначеністю, зокрема через вибори в країнах-партнерах.

За словами Марченка, Україна має вживати заходів для зниження залежності від зовнішніх партнерів.

"Ключ - узгодженість дій урядової команди в широкому сенсі цього слова", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.

У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування.

 

Теги: #бюджет #марченко #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 27.12.2023
Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

12:31 27.12.2023
Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

01:16 23.12.2023
Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік у розмірі $886 млрд

Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік у розмірі $886 млрд

23:04 22.12.2023
Начальник Львівської ОВА підписав бюджет області на 2024 рік у сумі 6,2 млрд грн

Начальник Львівської ОВА підписав бюджет області на 2024 рік у сумі 6,2 млрд грн

15:54 21.12.2023
Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

14:14 21.12.2023
Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

10:18 20.12.2023
Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

17:20 18.12.2023
10% бюджету Києва виділено на підтримку захисників - Кличко

10% бюджету Києва виділено на підтримку захисників - Кличко

20:44 14.12.2023
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік

Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік

05:17 14.12.2023
Країни НАТО погодили збільшення бюджету на 2024 рік

Країни НАТО погодили збільшення бюджету на 2024 рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

ОСТАННЄ

БЕБ повідомило про погашення мережею Multiplex 10 млн грн податків

Обмін сертифікатів на житло за програмою компенсацій "єВідновлення" запрацював у "Дії"

Обсяг договору про закупівлю обладнання для першої в Україні ядерної установки АР1000 Westinghouse становить майже $440 млн

Автопідприємство Кабміну 2023 року продало 2 "Чайки", 5 Mercedes, 2 Skoda Octavia і Volkswagen Phaeton на 3,6 млн грн

Мінцифри запустило програму "е-резидентства" в режимі закритого бета-тестування

Податкова може оштрафувати трьох ритейлерів побутової техніки за мінімізацію ПДВ із використанням аудіокниг

"Астарта" залучила $60 млн в Ощадбанку на будівництво заводу з виробництва соєвого білкового концентрату в Полтавській області

"ArcelorMittal Кривий Ріг" має намір наростити інвестиції в 2024 році на 20% і виступає за держзамовлення, бронювання працівників та держдопомогу в логістиці

Мінекономіки напрацьовує варіанти консолідації державою функцій власника

Мінекономіки Тайваню анонсувало розширення з 25 січня обмежень на експорт товарів до РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА