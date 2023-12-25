"Сільпо" відкрило перший супермаркет у стилі біржі у Вишневому поблизу Києва

Мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила в неділю перед Різдвом перший свій супермаркет у Вишневому (Київська область) на вулиці Європейській, 30, повідомила пресслужба компанії.

Уточнюється, що супермаркет оформлено в стилі біржі, він працює з 8:00 до 23:00. Його торговельна площа становить 1483 кв. м, є каси самообслуговування.

Колони в магазині оформлені у вигляді хмарочосів із трейдерськими плакатами, а шлях до товарів вказують навігаційні стрілки з назвами вулиць. Над островом кулінарії розташоване "серце біржі" - цифрове табло, на якому транслюють зашифровані котирування власних торговельних марок, у зоні алкогольного відділу можна розгледіти старі світлини брокерів і торгів. Також у магазині розміщені символи біржових торгів - ведмідь і бик.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.

На кінець 2023 року мережа "Сільпо" налічує 312 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo - у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. До 2025 року компанія планує розширити мережу супермаркетів до 365 (без урахування потенційно деокупованих або розконсервованих об'єктів).

Сукупний дохід мережі за підсумками 2022 року сягнув 70 млрд грн, що на 3,8% нижче за показник довоєнного 2021-го.

Входить до торговельно-промислової групи Fozzy Group із більш ніж 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.