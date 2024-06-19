Arricano відкриває супермаркети "Сільпо" в Запоріжжі та Кривому Розі

ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" (Arricano) відкриває супермаркети "Сільпо" у своїх торговельних комплексах: 20 червня - у ТРК CITY MALL у Запоріжжі, 21 червня - у ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, повідомляє пресслужба компанії.

"Arricano продовжує інвестувати в будівництво нових об'єктів, відновлення ТРК "Сонячна Галерея" та розвиток усіх торговельних комплексів компанії, підтримувати економіку України в період війни й, попри все, створювати для відвідувачів позитивний клієнтський досвід. Відкриття нових супермаркетів "Сільпо" в ТРК CITY MALL і ТРК "Сонячна Галерея" - ще один вагомий крок до якісних змін", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила CEO Arricano Анна Чуботіна, мережа "Сільпо" вже є lovemark-брендом на ринку України. Понад 12 років супермаркет успішно працює в столичному ТРЦ "РайON". У 2024 році Arricano та "Сільпо" розширюють межі співпраці й відкривають нові магазини в ТРК Arricano у прифронтових містах країни.

У запорізькому ТРК CITY MALL супермаркет "Сільпо" розмістився на площі 3,6 тис. кв. м, працюють 16 кас й 11 кас самообслуговування. У криворізькому ТРК "Сонячна Галерея" площа супермаркету становить 3,9 тис. кв. м, є шість кас і 10 кас самообслуговування. Обидва супермаркети мають простору зону фудхолу.

В Arricano додали, що цього року в ТРК CITY MALL і ТРК "Сонячна Галерея" очікується відкриття низки магазинів, однак поки що не розкрили детальної інформації.

ТРК "Сонячна Галерея", ТРК CITY MALL і, відповідно, супермаркети "Сільпо" забезпечені додатковим обладнанням і можуть працювати в разі відключення електроенергії.

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним з провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також споруджує київський ТРК Lukianivka.

Згідно з Опендатабот, дохід Arricano Real Estate Plc за 2023 рік становив 36 млн 155,9 тис. грн, що на 52,8% вище за результати 2022 року, чистий прибуток зріс у 2,28 раза - до 7 млн 167,7 тис. грн.

Згідно зі звітом за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Гіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку. Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).