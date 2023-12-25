Економіка

15:32 25.12.2023

НБУ проведе виїзну перевірку Ощадбанку, Райффайзен Банку, NovaPay і Moneycom у 2024 р.

1 хв читати
НБУ проведе виїзну перевірку Ощадбанку, Райффайзен Банку, NovaPay і Moneycom у 2024 р.

Національний банк України (НБУ) проведе виїзний моніторинг чотирьох об'єктів оверсайту: державного Ощадбанку (Київ), Райффайзен Банку (Київ), підконтрольної "Новій пошті" платіжної системи NovaPay і платіжної системи Moneycom ТОВ "Свіфт Гарант" протягом 2024 року, повідомив регулятор на своєму сайті в понеділок.

"Перевірятимуть дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, яких вживають учасники платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Уточнено, що перша перевірка відбудеться в другому кварталі наступного року в Райффайзен Банку, потім у третьому кварталі центробанк перевірить Ощадбанк і ТОВ "Свіфт Гарант", а в жовтні-грудні - NovaPay.

 

Теги: #нбу #моніторинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 25.12.2023
Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

11:58 22.12.2023
Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

13:09 19.12.2023
Чи планується ослаблення валютних обмежень: НБУ зустрівся з австрійським бізнесом в Україні під час другого Австрійського бізнес-сніданку

Чи планується ослаблення валютних обмежень: НБУ зустрівся з австрійським бізнесом в Україні під час другого Австрійського бізнес-сніданку

11:32 16.12.2023
Згоду американської сторони на спільний моніторинг озброєння сприймаємо як знак довіри - заступник міністра оборони

Згоду американської сторони на спільний моніторинг озброєння сприймаємо як знак довіри - заступник міністра оборони

14:17 14.12.2023
НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%

15:46 12.12.2023
НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

НБУ працює в штатному режимі, незважаючи на збій "Київстару"

13:21 06.12.2023
Нацбанк і Кабмін підписали оновлений меморандум для 2-го перегляду програми EFF МВФ - Пишний

Нацбанк і Кабмін підписали оновлений меморандум для 2-го перегляду програми EFF МВФ - Пишний

10:27 04.12.2023
НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

19:39 27.11.2023
Міноборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг використання зброї

Міноборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг використання зброї

13:02 25.11.2023
НБУ відновлює регуляторні вимоги до банків після позитивної оцінки їхньої стійкості

НБУ відновлює регуляторні вимоги до банків після позитивної оцінки їхньої стійкості

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більшість членів КМП НБУ бачить простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 р.

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

ОСТАННЄ

Жовква впевнений у фінансовій підтримці України з боку ЄС

Україна надала аварійну допомогу Польщі шляхом споживання надлишкових там понад 3 тис. МВт-год - "Укренерго"

Влада Канади схвалила продаж канадського підрозділу HSBC місцевому RBC за $10,2 млрд

Залізничні квитки в Англії подорожчають на 5% з березня

Українські аграрії зібрали 78,7 млн тонн урожаю-2023

USAID і Мінекономіки запускають грантову програму на $15 млн для підприємств

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Кличко доручив у найкоротші терміни сформувати новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд"

DIM планує ввести в експлуатацію 100 тис. кв. м у 2024 р.

Кабмін передбачив пільгову іпотеку за програмою "єОселя" для купівлі приватних будинків і таунхаусів - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА