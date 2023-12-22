Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Максима Сандиги з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Відповідний указ №833/2023 розміщено на сайті глави держави в п'ятницю.
"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - ідеться в тексті документа.
Як повідомлялося, 18 грудня Зеленський підписав указ про призначення Максима Сандиги державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).