Економіка

16:35 22.12.2023

Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

1 хв читати
Сандигу звільнено з посади держуповноваженого АМКУ - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Максима Сандиги з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідний указ №833/2023 розміщено на сайті глави держави в п'ятницю.

"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - ідеться в тексті документа.

Як повідомлялося, 18 грудня Зеленський підписав указ про призначення Максима Сандиги державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).

 

Теги: #амку #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 19.12.2023
Кабмін призначив Смаля головою Держагентства лісових ресурсів

Кабмін призначив Смаля головою Держагентства лісових ресурсів

13:09 19.12.2023
Жінки становлять більшість складу працівників медіа - дослідження

Жінки становлять більшість складу працівників медіа - дослідження

16:33 18.12.2023
Зеленський призначив Сандигу держуповноваженим АМКУ - указ

Зеленський призначив Сандигу держуповноваженим АМКУ - указ

17:37 12.12.2023
Кабмін погодив призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

Кабмін погодив призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

19:19 11.12.2023
АМКУ пропонує прибрати монополію держбанків на виплату пенсій і допомог

АМКУ пропонує прибрати монополію держбанків на виплату пенсій і допомог

13:27 08.12.2023
Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

Верховна Рада збільшила штат НАБУ до 1 тис. осіб

16:36 06.12.2023
"ДТЕК Енерго" залучило до роботи у своїх шахтах понад 3 тис. ВПО, а також жінок замість мобілізованих працівників - СЕО

"ДТЕК Енерго" залучило до роботи у своїх шахтах понад 3 тис. ВПО, а також жінок замість мобілізованих працівників - СЕО

13:14 05.12.2023
Бабак: У нас лише 20% випускників педагогічних університетів працюють учителями

Бабак: У нас лише 20% випускників педагогічних університетів працюють учителями

16:39 01.12.2023
Кабмін призначив Мироненка головою Держспецзв'язку, Семиргу - першим заступником голови Держмитслужби

Кабмін призначив Мироненка головою Держспецзв'язку, Семиргу - першим заступником голови Держмитслужби

13:42 24.11.2023
ДП "Ліси України" анонсувало кадрові чистки за результатами внутрішніх службових розслідувань

ДП "Ліси України" анонсувало кадрові чистки за результатами внутрішніх службових розслідувань

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

ОСТАННЄ

Кличко доручив у найкоротші терміни сформувати новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд"

DIM планує ввести в експлуатацію 100 тис. кв. м у 2024 р.

Кабмін передбачив пільгову іпотеку за програмою "єОселя" для купівлі приватних будинків і таунхаусів - Шмигаль

Шмигаль: Енергосистема працює стабільно, планових відключень у жодному регіоні немає

Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення Фіалою бізнесу в Криму

Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва до кінця 2023 року становлять $1938/кв. м - City One Development

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

Президент підписав закон про граничну ставку мікрокредитування 2,5% за добу зі зниженням до 1% за 240 днів і одноразовий продаж рублів

Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА