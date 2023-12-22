Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення Фіалою бізнесу в Криму

Інвестиційна компанія Dragon Capital спростувала опубліковану в ЗМІ інформацію про нібито ведення компанією та її власником і главою Томашем Фіалою бізнесу в тимчасово окупованому Криму.

"У зв'язку з розповсюдженням неправдивих відомостей деякими інформаційними агентствами, Dragon Capital офіційно повідомляє, що жодна з компаній групи Dragon Capital і Томаш Фіала особисто не мають бізнесу прямо або побічно в тимчасово окупованому Криму або в Російській Федерації", - ідеться в заяві компанії в п'ятницю на фейсбук-сторінці.

Напередодні деякі медіа вийшли із твердженням, що Фіала є кінцевим бенефіціаром кіпрської компанії-девелопера торговельних центрів Arricano Real Estate РLC з часткою 12,5%, яка, окрім основних активів, зберегла і бізнес у Криму - відкритий на початку 2014 року ТЦ "Південна Галерея" в Сімферополі.

Акції Arricano з 2013 року до 17 січня 2023 року були в обігу на Альтернативному ринку інвестицій (AIM) Лондонської фондової біржі. У звіті компанії за перше півріччя 2022 року серед активів значився ТЦ у Сімферополі. Однак наразі, згідно з інформацією на сайті, Arricano володіє й управляє чотирма ТРЦ в Україні орендною площею понад 180 тис. кв. м: ТРЦ "РайОН" і ТРК "Проспект" (обидва - Київ), ТРК City Mall (Запоріжжя) і ТРК "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг). Крім того, їй належить 49,9% акцій ТРК Sky Mall, а також земельні ділянки для майбутнього будівництва.

Згідно зі звітом за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder) - 70,86%, який збільшив свій пакет із 15,92% після передання йому частки в компанії батьком - Гілларом Тедером (Hillar Teder). Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).

Джерело: https://www.facebook.com/DragonCapitalUkraine/posts/pfbid0gx4Nagd3XVL1RDwtazVT8qPH3b5JPL7fnqfSxxuzSZ3eBpZJnDKFfXBcSYxA3PsGl

https://arricano.com/ua/about#oficialnye-dannye-kompanii

https://www.londonstockexchange.com/news-article/ARO/arricano-real-estate-plc-interim-results/15651653