ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

Енергохолдинг ДТЕК бачить великий потенціал у розвитку малих модульних реакторів (ММР) і перспективу їх будівництва на наявних майданчиках теплоелектростанцій на вугіллі та газі, повідомив виконавчий директор холдингу Дмитро Сахарук.

"Ми бачимо в цій технології заміну наявним ТЕС, тому що в країні у 2035 році має відбутися відмова від вугілля. Ми розуміємо, що так станеться. Але в будь-якому разі Україна має забезпечити себе потужністю. Тільки вітру і сонця буде мало, тому що це потужності, яким потрібне балансування, і має бути базова генерація, яка працюватиме незалежно від погодних умов", - сказав він під час щорічного заходу NV "Україна та світ попереду 2024" у четвер.

"Логіка дуже проста. У нас є станції, на яких критичні підключення, мережа, інфраструктура. І там є фахівці. І через п'ять-сім років потрібно розробити проєкти із заміни однієї технології іншою. Ми бачимо в цьому великий потенціал", - пояснив Сахарук.

Водночас топменеджер ДТЕК зазначив, що для реалізації такого проєкту потрібно буде залучати проєктне фінансування, а також забезпечити захист інвестицій.

"Перші технології, які вже працюватимуть, це п'ять-сім років, і великі компанії вкладають великі кошти в розвиток цієї технології, наприклад Hitachi, Rolls-Royce", - додав Сахарук.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю The Telegraph повідомив, що енергохолдинг провів попередні переговори з Rolls про будівництво ММР на майданчиках, які нині експлуатують вугільні електростанції.

За його словами, він очікує, що атомна енергетика стане важливою частиною майбутнього портфоліо ДТЕК, оскільки Україна відбудовується і відмовляється від викопного пального.