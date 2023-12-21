"Інтергал-Буд" планує запуск чотирьох нових проєктів житла у 2024 році

Будівельна компанія "Інтергал-Буд", яка 2023 року завершила будівництво понад 120 тис. кв. м нерухомості, планує запуск чотирьох нових проєктів житла наступного року.

"Війна вносить свої корективи в роботу всієї галузі, проте "Інтергал-Буд" продовжує будівництво. Лише за 2023 рік ми отримали сертифікати готовності для понад 120 тис. кв. м нерухомості в столичному регіоні. У 2024 році плануємо запустити чотири нові житлові проєкти і загалом налаштовані оптимістично", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, на початку 2024 року компанія також має намір завершити будівництво 180 тис. кв. м житла в Києві, Львові, Чернівцях та Житомирі.

У структурі продажу "Інтергал-Буд" понад 60% угод стосуються купівлі житла в готових будинках або тих, які будуть введені в експлуатацію в найближчі шість місяців. Водночас на проєкти, завершення яких заплановано через два роки, припадає лише 11% продажу проти 52% 2021 року, зазначила Лаєвська.

"Інвестори, з огляду на військові ризики, не готові довго чекати і вважають за краще купувати нерухомість на фінальних етапах будівництва. Це загальна для ринку тенденція. Але водночас попит на житло є високим і необхідно забезпечувати безперервність будівельного процесу. Кількість угод на ринку зростає, відповідно, є потреба в нових проєктах", - пояснила експерт.

Водночас частка спекулятивного попиту на ринку залишається незначною - українці переважно купують житло для себе з метою поліпшення житлових умов. З цієї ж причини за останній рік зросла кількість угод про купівлю дво- і трикімнатних квартир, а також квартир з ремонтом.

Як повідомила Лаєвська, ціни на житло зросли в середньому на 20% порівняно з минулим роком. При цьому активніше ціни зростали в сегменті "економ" і "комфорт" класу, тоді як у категорії "преміум" зростання становило приблизно 10%.

"Забудовники, які демонструють активну динаміку на будмайданчиках, були змушені переглянути вартість нерухомості, оскільки від початку повномасштабного вторгнення собівартість будівництва зросла сукупно на 40%", - зазначила вона.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проектів становить 4,6 млн кв. м.