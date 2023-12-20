Економіка

19:33 20.12.2023

США запровадили санкції проти низки трейдерів, які торгують російською нафтою

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США запровадили санкції проти низки трейдерів, які торгують російською нафтою

США внесли до списку санкцій кілька "маловідомих трейдерів із непрозорою структурою власності", які продають до половини експорту російської нафти, повідомив американський Мінфін.

Місцевим компаніям заборонено надавати послуги з транспортування російської нафти, якщо вона продається за ціною, вищою за price cap - $60 за барель. Мінфін закликає їх проводити ретельну перевірку трейдерів із непрозорою структурою власності, особливо якщо ринкові оцінки показують, що ціни на російську нафту перевищують price cap.

Так, під санкції підпали гонконгські Bellatrix Energy Limited і Covart Energy Limited, арабська Voliton DMCC.

За даними OFAC, Bellatrix різко збільшила частку в торгівлі російською нафтою після запровадження політики обмеження цін.

"Тільки з середини червня 2023 року зафрахтовані Bellatrix судна здійснили понад 150 заходжень у порти Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bellatrix торгувала десятками мільйонів тонн нафти та інших продуктів російських державних нафтових компаній і отримала кредит на сотні мільйонів доларів від російського державного банку. Bellatrix також узяла кредит у АТ "Російський банк розвитку регіонів", який OFAC вніс до санкційного списку 2 листопада 2023 року", - стверджує Мінфін США.

За даними відомства, також Covart різко збільшила свою частку в торгівлі російською нафтою після запровадження політики обмеження цін - з травня 2023 року судна, зафрахтовані трейдером, здійснили щонайменше 23 заходження в порти Росії. Компанія також володіє судном Sanar 15, що плаває під російським прапором. Серед суден, які заходили в порти РФ, будучи зафрахтованими компанією Covart, перераховані HS Atlantica, NS Champion і Victor Bakaev. Усі вони були ідентифіковані як такі, що займалися транспортуванням російської нафти за ціною понад $60 за барель за умови використання послуг провайдера, який перебуває у США. OFAC визначило судна HS Atlantica, NS Champion і Victor Bakaev як власність, у яких судноплавні компанії, що перебувають під санкціями США, - HS Atlantica Limited, Sterling Shipping Incorporated і Streymoy Shipping Limited відповідно мають частки.

Voliton DMCC (Voliton), що базується в ОАЕ, раніше відома як Petrokim Trading Middle East and Asia DMCC, також різко збільшила свою частку в торгівлі російською нафтою після запровадження політики обмеження цін. З червня 2023 року зафрахтовані неї судна здійснили щонайменше вісім заходжень у порти РФ, ідеться в повідомленні.

Під санкції підпала і компанія Sun Ship Management (D) Ltd., що базується в ОАЕ, яка, за твердженням Мінфіну, належить "Совкомфлоту" і управляє його танкерами. "Совкомфлот" також перебуває під санкціями. Sun Ship Management (D) Ltd. перебуває під британськими та європейськими санкціями.

Як зазначено у пресрелізі, танкер SCF Primorye, яким управляє SUN Ship, брав участь у перевезенні російської нафти за ціною, вищою за price cap, при цьому використовуючи послуги провайдера, розташованого у США. OFAC визначив, що танкер є власністю, де шипінгова компанія Lumber Marine SA, що підпала під американські санкції, має частку.

Теги: #сша #нафта #росія #санкції

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