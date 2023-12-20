Економіка

13:06 20.12.2023

"Укрнафта" збільшила щодобовий видобуток більш ніж на 80 тонн завдяки двом геолого-технічним заходам

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"Укрнафта" збільшила щодобовий видобуток більш ніж на 80 тонн завдяки двом геолого-технічним заходам

ПАТ "Укрнафта" збільшило видобуток нафти більш ніж на 80 тонн на добу в результаті проведення двох успішних геолого-технічних заходів на свердловинах.

"У науково-дослідному і проєктному інституті (НДІПІ) ПАТ "Укрнафта" було створено цифрову геолого-технологічну модель родовища на північному сході. Це дало змогу оцінити поточні запаси вуглеводнів, створити гідродинамічну модель і спланувати подальшу стратегію з розробки родовища", - повідомляють у пресрелізі компанії в середу.

За словами процитованого в документі директора ПАТ "Укрнафта" Сергія Корецького, після проведеного аналізу в рамках основної стратегії нарощування видобутку було обґрунтовано рекомендації з переведення свердловин на горизонти з недренованими запасами нафти.

"На основі підготовлених матеріалів здійснили капітальний ремонт свердловини. Спочатку - необхідні геофізичні дослідження, щоб упевнитися, що на запланованих горизонтах є ресурс. Потім від'єднали нижній горизонт, поклади якого вже були відпрацьовані. Далі провели перфорацію верхнього горизонту на глибині 4633-4638 м", - поінформував CEO.

Він зазначив, що після освоєння свердловина почала фонтанувати, наразі її дебіт перевищує 60 тонн на добу.

Водночас в "Укрнафті" додали, що на заході України управління підвищення нафтовіддачі департаменту розробки родовищ провело кислотний гідророзрив пласта (ГРП) на одному з об'єктів. Наголошується, що такі роботи проводили на цьому родовищі вперше. Дебіт нафти до проведення геолого-технічного заходу становив 7-9 тонн на добу, і зроблені розрахунки показували, що це не оптимально для наявних пластових умов. Однак спеціалісти управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта" на основі розробленого дизайн-проєкту здійснили кислотний ГРП за вдосконаленою технологією з використанням власного флоту, нині свердловина вийшла на режим і працює з дебітом нафти 28 тонн на добу.

"Зазначені геолого-технічні заходи дали змогу збільшити добовий видобуток нафти більш ніж на 80 тонн", - констатували в компанії.

Теги: #укрнафта #нафта #видобуток

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