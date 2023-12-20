Економіка

12:05 20.12.2023

Енергетики відновлюють електропостачання постраждалих через негоду споживачів у трьох областях на тлі зниження споживання в країні

2 хв читати
Енергетики відновлюють електропостачання постраждалих через негоду споживачів у трьох областях на тлі зниження споживання в країні

У трьох областях країни триває відновлення енергопостачання споживачів, знеструмлених через негоду, на тлі загального зниження споживання електроенергії через потепління.

"Учора, 19 грудня, середньодобова температура була на 0,5°C вище, ніж на початку тижня 18 грудня (4,7°C проти 4,2°C)", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

Максимальний добовий рівень споживання 19 грудня був уранці, його показник був на 3% нижчим за 18 грудня.

Як зазначили в НЕК, через негоду знеструмлено 21 населений пункт у Дніпропетровській області. Усе ще складна ситуація в Донецькій області - до ранку залишаються знеструмленими понад 60 населених пунктів. Також тривають роботи з відновлення енергопостачання споживачів у Харківській області.

Крім того, через технічні пошкодження знеструмлені споживачі у Львівській області.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 442 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, областях", - поінформував системний оператор.

Водночас на теплових електростанціях протягом доби вийшли в аварійний ремонт 4 блоки, увімкнено після ремонту 2 блоки. У східному регіоні також вийшла в аварійний ремонт одна з теплоелектроцентралей.

"Проте наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів", - констатували в "Укренерго".

20 грудня імпорт електроенергії здійснюється впродовж майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 3 981 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 468 МВт. Експорт е/е вже традиційно для грудня відсутній.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2517

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 20.12.2023
Голова "Енергоатому" розраховує на запуск у роботу першого енергоблока Westinghouse АР1000 на ХАЕС у 2028-2029 рр.

Голова "Енергоатому" розраховує на запуск у роботу першого енергоблока Westinghouse АР1000 на ХАЕС у 2028-2029 рр.

17:43 19.12.2023
"Нафтогаз" завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

"Нафтогаз" завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

15:03 19.12.2023
Електропостачання відключених унаслідок позаштатної ситуації на Ладижинській ТЕС споживачів відновлено - ДТЕК

Електропостачання відключених унаслідок позаштатної ситуації на Ладижинській ТЕС споживачів відновлено - ДТЕК

12:04 19.12.2023
Споживання е/е через потепління продовжує зменшуватися, але залишається високим - "Укренерго"

Споживання е/е через потепління продовжує зменшуватися, але залишається високим - "Укренерго"

11:19 19.12.2023
Негода залишила без світла 132 населені пункти, планових відключень не передбачається - Міненерго

Негода залишила без світла 132 населені пункти, планових відключень не передбачається - Міненерго

11:05 16.12.2023
Через негоду, бойові дії та з інших причин без світла майже 700 населених пунктів - Міненерго

Через негоду, бойові дії та з інших причин без світла майже 700 населених пунктів - Міненерго

15:28 15.12.2023
Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

17:27 14.12.2023
"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

11:01 13.12.2023
Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

09:15 13.12.2023
Агентство відновлення реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури - Найєм

Агентство відновлення реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури - Найєм

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони має намір закупити через Prozorro 1016 пікапів на 1,75 млрд грн

Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

ОСТАННЄ

"Укрнафта" збільшила щодобовий видобуток більш ніж на 80 тонн завдяки двом геолого-технічним заходам

Міноборони має намір закупити через Prozorro 1016 пікапів на 1,75 млрд грн

Для непідписання законопроєкту про реформу містобудування були причини - Зеленський

Ігор Кушнір йде з посади голови "Київміськбуду"

"Укрнафта" за 7 міс. заощадила 25 млн грн як ліцензіат із постачання е/е

Румунія допомогла Україні вижити під час блокади Польщею експорту агропродукції

ЄІБ виділив Україні майже EUR100 млн на проєкти з відновлення

Морські пасажирські перевезення в ЄС зросли на 30% у 2022 році

Volkswagen погодив із профспілкою програму скорочення робочих місць

Boeing компанії Skyline Express вилетів із аеропорту "Бориспіль"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА