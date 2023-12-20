Енергетики відновлюють електропостачання постраждалих через негоду споживачів у трьох областях на тлі зниження споживання в країні

У трьох областях країни триває відновлення енергопостачання споживачів, знеструмлених через негоду, на тлі загального зниження споживання електроенергії через потепління.

"Учора, 19 грудня, середньодобова температура була на 0,5°C вище, ніж на початку тижня 18 грудня (4,7°C проти 4,2°C)", - повідомило НЕК "Укренерго" в середу.

Максимальний добовий рівень споживання 19 грудня був уранці, його показник був на 3% нижчим за 18 грудня.

Як зазначили в НЕК, через негоду знеструмлено 21 населений пункт у Дніпропетровській області. Усе ще складна ситуація в Донецькій області - до ранку залишаються знеструмленими понад 60 населених пунктів. Також тривають роботи з відновлення енергопостачання споживачів у Харківській області.

Крім того, через технічні пошкодження знеструмлені споживачі у Львівській області.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 442 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, областях", - поінформував системний оператор.

Водночас на теплових електростанціях протягом доби вийшли в аварійний ремонт 4 блоки, увімкнено після ремонту 2 блоки. У східному регіоні також вийшла в аварійний ремонт одна з теплоелектроцентралей.

"Проте наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів", - констатували в "Укренерго".

20 грудня імпорт електроенергії здійснюється впродовж майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 3 981 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 468 МВт. Експорт е/е вже традиційно для грудня відсутній.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови становить 1700 МВт.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2517