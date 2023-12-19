Економіка

12:04 19.12.2023

Споживання е/е через потепління продовжує зменшуватися, але залишається високим - "Укренерго"

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Споживання е/е через потепління продовжує зменшуватися, але залишається високим - "Укренерго"

Потепління продовжує впливати на рівень споживання електроенергії, добовий максимум якого 18 грудня був зранку і на 3,4% нижчий, ніж у попередній робочий день 15 грудня, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас системний оператор у своєму повідомленні в телеграмі зазначає, що загальний рівень споживання залишається високим.

"Це характерно для зимового періоду, але все-таки створює додаткове навантаження на енергосистему. Тому все ще дуже важливо зараз споживати електроенергію ощадливо", - наголошує він.

Міністерство енергетики, зі свого боку, закликає споживачів до зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання: вранці в робочі дні з 9:00 до 11:00, ввечері - з 17:00 до 19:00.

Щодо виробництва електроенергії, то за добу вийшов в аварійний ремонт один блок ТЕС, ще два - у поточний. Повернення блоків з аварійних ремонтів Міненерго очікує найближчим часом і запевняє, що ця ситуація не вплине на стабільність електропостачання.

Порівняно з понеділком імпорт е/е знизився майже на 22% - він здійснюється впродовж майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 4 981 МВт-год. Експорт уже традиційно відсутній.

"Укренерго" також зазначило, що через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 432 населені пункти, зокрема, в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Як повідомлялося, раніше Міненерго інформувало, що негода залишила без світла 132 населені пункти в Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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