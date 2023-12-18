Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

Євросоюз у межах 12-го пакету санкцій проти РФ запровадив обмеження на імпорт російських скраплених вуглеводневих газів (ЗВГ), ідеться в оприлюдненій у понеділок заяві ЄС.

За оцінкою ЄС, ці санкції дадуть змогу скоротити доходи Росії більше ніж на EUR1 млрд.

При цьому під обмеження не підпадуть уже укладені контракти з відтермінуванням максимум на 12 місяців.

Європейські країни були одними з головних експортних напрямків для СВГ із Росії. Найбільшим їх споживачем є Польща. Крім того, російські СВГ поставляли до країн Балтії, а також до Фінляндії.