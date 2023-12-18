Економіка

19:00 18.12.2023

Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

1 хв читати
Євросоюз запроваджує заборону на імпорт СВГ із Росії

Євросоюз у межах 12-го пакету санкцій проти РФ запровадив обмеження на імпорт російських скраплених вуглеводневих газів (ЗВГ), ідеться в оприлюдненій у понеділок заяві ЄС.

За оцінкою ЄС, ці санкції дадуть змогу скоротити доходи Росії більше ніж на EUR1 млрд.

При цьому під обмеження не підпадуть уже укладені контракти з відтермінуванням максимум на 12 місяців.

Європейські країни були одними з головних експортних напрямків для СВГ із Росії. Найбільшим їх споживачем є Польща. Крім того, російські СВГ поставляли до країн Балтії, а також до Фінляндії.

Теги: #єс #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 18.12.2023
Швейцарія є країною-партнером Євросоюзу, яка застосовує до РФ еквівалентні санкції, - Рада ЄС

Швейцарія є країною-партнером Євросоюзу, яка застосовує до РФ еквівалентні санкції, - Рада ЄС

18:27 18.12.2023
До 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ потрапили понад 140 фізичних та юридичних осіб

До 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ потрапили понад 140 фізичних та юридичних осіб

18:25 18.12.2023
ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

17:52 18.12.2023
Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

17:50 18.12.2023
ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

17:38 18.12.2023
Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

17:37 18.12.2023
Фон дер Ляєн схвалює угоду щодо 12-го пакету санкцій для РФ

Фон дер Ляєн схвалює угоду щодо 12-го пакету санкцій для РФ

17:34 18.12.2023
Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

17:26 18.12.2023
ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

16:56 18.12.2023
ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС розширив список європейських товарів, заборонених до експорту в РФ

ЄС запроваджує додаткові обмеження на транзит товарів територією РФ

Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Нові санкції ЄС проти РФ передбачають заборону на імпорт російських алмазів, зокрема оброблених у третіх країнах

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

ОСТАННЄ

ЄС посилить обмін інформацією для виявлення танкерів, які перевалюють російську нафту ship-to-ship

Частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в жовтні підскочила до рекордних 25,7% - дослідження

Зеленський призначив Сандигу держуповноваженим АМКУ - указ

BP повністю призупинила перевезення нафти через Червоне море

У разі стабільної роботи морського коридору ГЗК "Метінвесту" до кінця I кв.-2024 можуть збільшити завантаженість до 75-80% - СЕО

Кількість корпоративних банкрутств у розвинених країнах зростає двозначними темпами - ЗМІ

Із потеплінням рівень споживання е/е знизився, але залишається високим - "Укренерго"

Україна за 11 міс. 2023 р. експортувала меблів на $730 млн - УАМ

Вітчизняні виробники меблів збільшили частку на внутрішньому ринку - представник галузевої асоціації

"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА