Із потеплінням рівень споживання е/е знизився, але залишається високим - "Укренерго"

Через потепління рівень споживання електроенергії знизився, але залишається високим, і використовувати ресурс ощадливо все ще важливо, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в понеділок, зростання температури на вулиці на 5°C (2,4°C проти -2,6°C) знизило добовий максимум споживання 17 грудня на 4,4% порівняно з 10 грудня.

Однак загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але все-таки створює додаткове навантаження на енергосистему, пояснив системний оператор.

Водночас, за його даними, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів.

Крім того, здійснюється імпорт електроенергії протягом майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 6 371 МВт-год, що майже на 10% більше порівняно із п'ятницею. Але його максимальна потужність в окремі години становить до 694 МВт, що набагато менше за технічну можливість імпорту в 1700 МВт.

Також "Укренерго" зазначило, що в східному регіоні відновила роботу високовольтна повітряна лінія, яка вимикалася через негоду.

За даними Міністерства енергетики у пресрелізі, у короткостроковий ремонт вийшов блок ТЕС, але одночасно введено в роботу інший, також живиться шахта в Донецькій області, знеструмлена через обстріли.

Загалом через бойові дії та інші причини без світла залишаються 454 населені пункти.

Як повідомлялося, майже 200 населених пунктів залишалися без світла на ранок понеділка через негоду. ДТЕК повідомив про вихід із ремонту чергового блоку ТЕС до 150 МВт.