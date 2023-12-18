Економіка

12:24 18.12.2023

Із потеплінням рівень споживання е/е знизився, але залишається високим - "Укренерго"

2 хв читати
Із потеплінням рівень споживання е/е знизився, але залишається високим - "Укренерго"

Через потепління рівень споживання електроенергії знизився, але залишається високим, і використовувати ресурс ощадливо все ще важливо, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в понеділок, зростання температури на вулиці на 5°C (2,4°C проти -2,6°C) знизило добовий максимум споживання 17 грудня на 4,4% порівняно з 10 грудня.

Однак загальний рівень споживання залишається високим. Це характерно для зимового періоду, але все-таки створює додаткове навантаження на енергосистему, пояснив системний оператор.

Водночас, за його даними, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів.

Крім того, здійснюється імпорт електроенергії протягом майже всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 6 371 МВт-год, що майже на 10% більше порівняно із п'ятницею. Але його максимальна потужність в окремі години становить до 694 МВт, що набагато менше за технічну можливість імпорту в 1700 МВт.

Також "Укренерго" зазначило, що в східному регіоні відновила роботу високовольтна повітряна лінія, яка вимикалася через негоду.

За даними Міністерства енергетики у пресрелізі, у короткостроковий ремонт вийшов блок ТЕС, але одночасно введено в роботу інший, також живиться шахта в Донецькій області, знеструмлена через обстріли.

Загалом через бойові дії та інші причини без світла залишаються 454 населені пункти.

Як повідомлялося, майже 200 населених пунктів залишалися без світла на ранок понеділка через негоду. ДТЕК повідомив про вихід із ремонту чергового блоку ТЕС до 150 МВт.

Теги: #електроенергія #споживання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 13.12.2023
Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

08:02 12.12.2023
В Україні зросло споживання м'яса птиці та яловичини

В Україні зросло споживання м'яса птиці та яловичини

22:08 11.12.2023
"Енергоатом" цього року закриє весь обсяг компенсації тарифів для населення у 121 млрд грн

"Енергоатом" цього року закриє весь обсяг компенсації тарифів для населення у 121 млрд грн

12:39 11.12.2023
Дефіцит потужності в енергосистемі зберігається п'ятий день поспіль - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі зберігається п'ятий день поспіль - "Укренерго"

19:30 09.12.2023
НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

14:52 09.12.2023
НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 528,57 грн/МВт-год

13:52 09.12.2023
В енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, необхідно зменшити споживання - Міненерго

В енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, необхідно зменшити споживання - Міненерго

14:33 08.12.2023
Компенсація ціни е/е для населення за 10 міс.-2023 коштувала "Укргідроенерго" в 1,5 раза більше - генкомпанія

Компенсація ціни е/е для населення за 10 міс.-2023 коштувала "Укргідроенерго" в 1,5 раза більше - генкомпанія

21:06 07.12.2023
Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

20:25 07.12.2023
ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну

Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго"

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

ОСТАННЄ

Україна за 11 міс. 2023 р. експортувала меблів на $730 млн - УАМ

Вітчизняні виробники меблів збільшили частку на внутрішньому ринку - представник галузевої асоціації

"Е-гривня" може стати "пігулкою" проти корупції - думка

Mastercard планує розширити ліміт поповнення картки готівкою на касах з 5 тис. до 35 тис. грн

"Енергоатом" підписав із Westinghouse контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного блоку AP1000

Через негоду, бойові дії та з інших причин без світла майже 700 населених пунктів - Міненерго

НБУ має намір приєднати Україну до системи платежів в євро SEPA у 2024 р.

Універсал Банк та Ощадбанк додадуть дублювання після збою "Київстару"

Рахункова палата рекомендувала Кабміну вдосконалити законодавство у сфері містобудування протягом 2024 р.

"Укргідроенерго" протягом пів року має намір відновити близько 1 тис. МВт пошкодженої потужності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА