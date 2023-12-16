Через негоду, бойові дії та з інших причин без світла майже 700 населених пунктів - Міненерго

Через складні погодні умови без електроенергії залишаються споживачі 240 населених пунктів Донецької та Харківської областей, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його релізом у суботу, у Донецькій області внаслідок несприятливих погодних умов залишаються без світла 194 населені пункти (45,7 тис. точок обліку), у Харківській - 46 населених пунктів (близько 10 тис. клієнтів). У міністерстві зазначають, що в цій області через заледеніння порушено 297 опор, для відновлення мереж задіяно 20 бригад і 43 одиниці техніки.

За даними Міненерго, ще 443 населені пункти в Україні знеструмлено внаслідок бойових дій і з технічних причин. Зокрема, 129 населених пунктів у Донецькій області, 63 - у Запорізькій області, 45 - у Херсонській та 19 - у Чернігівській.

Загалом в енергосистемі запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається, наголошує Міненерго.