Економіка

13:35 15.12.2023

"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

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"Нафтогаз" за 11 міс. сплатив 83,7 млрд грн податків

Група "Нафтогаз" за січень-листопад 2023 року сплатила до державного та місцевих бюджетів 83,7 млрд грн податків.

"З початку року підприємства групи "Нафтогаз" перерахували до державного бюджету 77,4 млрд грн податків. Ще 6,3 млрд грн податків за цей самий період було спрямовано до місцевих бюджетів", - повідомляється на сайті групи в п'ятницю.

При цьому, в січні до бюджетів перераховано 8,3 млрд грн, у лютому - 4,5 млрд грн, у березні - 13,1 млрд грн, у квітні - 6,7 млрд грн, у травні - 10 млрд грн, у червні - 5,6 млрд грн, у липні - 3,8 млрд грн, у серпні - 9 млрд грн, у вересні - 9,3 млрд грн, у жовтні - 5,1 млрд грн, у листопаді - 8,3 млрд грн.

За словами голови групи Олексія Чернишова, "Нафтогаз" продовжує робити свій внесок у підтримку економічної стійкості країни, що надзвичайно важливо під час війни.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" у 2022 році перерахувала до бюджетів майже 100 млрд грн, у 2021 році - 116 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #податки

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