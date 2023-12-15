Економіка

09:26 15.12.2023

До теми фіндопомоги Україні лідери країн ЄС повернуться на початку 2024 р.

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До теми фіндопомоги Україні лідери країн ЄС повернуться на початку 2024 р.

Лідери країн ЄС не змогли в ніч на п'ятницю домогтися консенсусу за темою подальшої фінансової допомоги Україні та повернуться до обговорення питання на початку 2024 року, заявив журналістам глава Євроради Шарль Мішель.

"Ми підготуємо саміт, який відбудеться на початку наступного року", - сказав Мішель.

Він пояснив, що на ньому знову йтиметься про перегляд бюджету ЄС, який передбачає виділення пакета допомоги Україні в EUR50 млрд протягом найближчих років. При цьому Мішель підтвердив, що основна перешкода для схвалення нової версії бюджету - позиція Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан підтвердив у мережі Х (Twitter), що заблокував на саміті виділення коштів для України.

"Ми повернемося до цього питання на саміті на початку наступного року, після необхідної підготовки", - написав він.

Видання Politico з посиланням на джерела зазначає, що на нинішньому саміті Угорщина дала зрозуміти, що зараз не змінить своєї позиції щодо фінансової допомоги Україні, тому учасники вирішили перенести обговорення цього питання на початок 2024 року.

Теги: #єс #фіндопомога #мішель

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