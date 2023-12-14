Економіка

17:27 14.12.2023

"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

1 хв читати
"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

Український системний оператор в особі НЕК "Укренерго" отримав повноправне членство в Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

"Таке рішення сьогодні, 14 грудня, прийняв вищий керівний орган ENTSO-E - Генеральна асамблея під час свого засідання. З 1 січня 2024 року оператор української енергосистеми стане 40-м повноправним членом об'єднання", - повідомило "Укренерго" на своєму сайті в четвер.

Як зазначили в компанії, членство "Укренерго" в ENTSO-E відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистем як рівноправних учасників європейського енергетичного простору.

"Об'єднання української енергосистеми з мережею континентальної Європи, а тепер і отримання НЕК "Укренерго" статусу повноправного члена ENTSO-E знаменують досягнення ще однієї важливої віхи для України на шляху до євроінтеграції. Це важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стійкості нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання", - заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, слова якого наведено в повідомленні НЕК.

У компанії пояснили, що набуття "Укренерго" юридичного статусу члена ENTSO-E стало можливим, зокрема, після того, як у листопаді 2023 року ENTSO-E оголосила про завершення проєкту синхронізації з Україною та підтвердила успішне виконання українським оператором ключових технічних вимог, необхідних для забезпечення постійного з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України. 

Теги: #укренерго #entso_e

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:07 13.12.2023
Апеляційний суд продовжить розгляд справи між "Банком Альянс" та "Укренерго" на 1,11 млрд грн

Апеляційний суд продовжить розгляд справи між "Банком Альянс" та "Укренерго" на 1,11 млрд грн

12:17 12.12.2023
З ремонту повернулися чотири енергоблоки теплогенерації і дещо знизилося споживання, але ситуація в енергосистемі складна - "Укренерго"

З ремонту повернулися чотири енергоблоки теплогенерації і дещо знизилося споживання, але ситуація в енергосистемі складна - "Укренерго"

14:54 09.12.2023
НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на диспетчеризацію е/е в розмірі 104,57 грн/МВт-год

НКРЕКП встановила на 2024 р. тариф "Укренерго" на диспетчеризацію е/е в розмірі 104,57 грн/МВт-год

11:52 08.12.2023
Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

Споживання е/е в Україні тримається на максимальному за поточний опалювальний сезон рівні - "Укренерго"

16:48 07.12.2023
Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

Через обстріли РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, є дефіцит електроенергії

11:54 02.12.2023
"Укренерго" відновило роботу ЛЕП, що живить Запорізьку АЕС

"Укренерго" відновило роботу ЛЕП, що живить Запорізьку АЕС

14:54 29.11.2023
"Укренерго" знову фіксує енергодефіцит, закликає економно споживати е/е протягом дня

"Укренерго" знову фіксує енергодефіцит, закликає економно споживати е/е протягом дня

12:06 29.11.2023
Через негоду в Україні залишаються без світла 368 населених пунктів у дев’яти областях - "Укренерго"

Через негоду в Україні залишаються без світла 368 населених пунктів у дев’яти областях - "Укренерго"

17:07 27.11.2023
Німеччина через KfW надасть "Укренерго" EUR24,5 млн кредитних і грантових коштів на посилення стійкості енергосистеми - голова НЕК

Німеччина через KfW надасть "Укренерго" EUR24,5 млн кредитних і грантових коштів на посилення стійкості енергосистеми - голова НЕК

11:37 25.11.2023
У центральному регіоні Києва знижено надійність енергоживлення через ворожу атаку - "Укренерго"

У центральному регіоні Києва знижено надійність енергоживлення через ворожу атаку - "Укренерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%

Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

Агентство відновлення реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури - Найєм

Шмигаль: На жаль, ми вже побили два рекорди споживання електроенергії за опалювальний сезон

ОСТАННЄ

Голова Нацбанку пояснив невелике ослаблення гривні в останні дні сезонністю

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%

Держаудитслужба здійснює аудит АТ "Укрзалізниця" за період дії воєнного стану

Гетманцев ініціює новий закон про держрегулювання підакцизної продукції

"Київтеплоенерго" провело тренування з розгортання мобільних котелень і перепідключення теплоджерел на альтернативне живлення

Інтернет-магазин групи "Текстиль-Контакт" від початку війни збільшив щомісячний продаж майже в 1,7 раза

Продаж житла в новобудовах відновився на чверть до довоєнного часу, попит на 80% - дослідження "ЛУН"

Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

Мінекономіки прогнозує набуття чинності Угодою про вільну торгівлю з Туреччиною на початку 2024р.

NovaPay заявила про запуск мобільного застосунку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА