"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

Український системний оператор в особі НЕК "Укренерго" отримав повноправне членство в Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

"Таке рішення сьогодні, 14 грудня, прийняв вищий керівний орган ENTSO-E - Генеральна асамблея під час свого засідання. З 1 січня 2024 року оператор української енергосистеми стане 40-м повноправним членом об'єднання", - повідомило "Укренерго" на своєму сайті в четвер.

Як зазначили в компанії, членство "Укренерго" в ENTSO-E відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистем як рівноправних учасників європейського енергетичного простору.

"Об'єднання української енергосистеми з мережею континентальної Європи, а тепер і отримання НЕК "Укренерго" статусу повноправного члена ENTSO-E знаменують досягнення ще однієї важливої віхи для України на шляху до євроінтеграції. Це важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стійкості нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання", - заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, слова якого наведено в повідомленні НЕК.

У компанії пояснили, що набуття "Укренерго" юридичного статусу члена ENTSO-E стало можливим, зокрема, після того, як у листопаді 2023 року ENTSO-E оголосила про завершення проєкту синхронізації з Україною та підтвердила успішне виконання українським оператором ключових технічних вимог, необхідних для забезпечення постійного з'єднання між енергосистемами континентальної Європи та України.